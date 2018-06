Motiunea de cenzura "Demiterea guvernului Dragnea-Dancila, o urgenta nationala!" a fost depusa la Parlament

Pentru ca motiunea sa treaca, iar Guvernul sa cada, sunt necesare voturile favorabile a 233 de parlamentari.Iata textul integral al motiunii de cenzura, depusa miercuri de Opozitie:Liderul PNL, Ludovic Orban, spunea ca parlamentarii care nu vor vota motiunea sunt "lacheii" lui Liviu Dragnea. Liberalii vor ca motiunea sa fie citita in plen luni, iar spre sfarsitul saptamanii viitoare sa aiba loc votul, calendarul urmand sa fie stabilit de Biroul Permanent reunit.Conform Constitutiei, Camera Deputatilor si Senatul, in sedinta comuna, pot retrage increderea acordata Guvernului prin adoptarea unei motiuni de cenzura, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor. Motiunea de cenzura poate fi initiata de cel putin o patrime din numarul total al deputatilor si senatorilor si se comunica Guvernului la data depunerii.Motiunea de cenzura se dezbate dupa 3 zile de la data cand a fost prezentata in sedinta comuna a celor doua Camere. Daca motiunea de cenzura a fost respinsa, deputatii si senatorii care au semnat-o nu mai pot initia, in aceeasi sesiune, o noua motiune de cenzura, cu exceptia cazului in care Guvernul isi angajeaza raspunderea in Parlament.Amintim ca in 23 noiembrie 2017, plenul reunit al Parlamentului a respins motiunea de cenzura "PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma" prin care liberalii ii cereau demisia premierului Mihai Tudose. S-au inregistrat 159 de voturi "pentru", mult sub minimul de 233 de voturi favorabile necesare adoptarii.Citeste si:Ludovic Orban anunta ca el va fi premier daca trece motiunea impotriva Guvernului DancilaPNL depune motiune de cenzura. Orban: Il sfatuiesc pe Dragnea sa se lase de politica si sa se apuce de deratizarePNL pregateste "ample actiuni de protest" pentru sustinerea motiunii de cenzuraDancila n-are nicio emotie privind motiunea de cenzura. Despre demisionarii din PSD: Pot judeca romaniiBasescu: Votam motiunea de cenzura, doar nu o sa o votam pe Dancila ...citeste mai departe despre " Motiunea de cenzura "Demiterea guvernului Dragnea-Dancila, o urgenta nationala!" a fost depusa la Parlament " pe Ziare.com