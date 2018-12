"Maine sau poimaine probabil vom depune motiunea de cenzura. Continuam discutiile cu toti parlamentarii si din arcul guvernamental si din Opozitie - evident acolo lucrurile merg mult mai bine, cum e logic sa fie. In momentul in care avem date noi, o sa vi le transmitem", a declarat Barna la Parlament.El a adaugat ca nu doreste sa intre in subiectul referitor la numarul de voturi, pana cand negocierile pe marginea motiunii nu vor avea un final."Dupa cum am mai zis, am un optimism temperat vizavi de aceasta motiune de cenzura. (...) Ieri nu am avut discutii cu domnul Ponta", a adaugat Dan Barna.Intrebat daca a discutat cu reprezentantii UDMR, el a spus: "Face parte (n.r. - discutia cu UDMR) din subiectele pe care le discutam in aceste zile, inclusiv astazi. Vor mai fi discutii cu toata lumea, fara indoiala".In ceea ce priveste existenta unei propuneri de premier, intr-un viitor guvern care ar inlocui Cabinetul Dancila, Barna a aratat ca, in momentul de fata, miza este motiunea de cenzura."Toate celelalte subiecte legate de premier-alternativa sunt verbalizate de o persoana sau alta. Dar astazi miza este sa vedem daca motiunea poate sa stranga numarul de voturi necesar. Dupa care vom discuta si despre alternative de premier", a spus liderul USR.De cealalta parte, liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a spus ca in sedinta Biroului Executiv de marti va fi decis calendarul motiunii de cenzura impotriva Cabinetului Dancila, precizand de asemenea ca motiunea va fi depusa in aceasta saptamana. ...citeste mai departe despre " Motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila e pe ultima suta de metri. Opozitia anunta calendarul " pe Ziare.com