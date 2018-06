Motiunea prin care PNL cere demisia ministrului Teodorovici va fi dezbatuta luni

Motiunea simpla a PNL, intitulata "Harababura fiscala PSD-ALDE te lasa fara banii tai de pensie", va primi votul final in plenul de miercuri al Camerei Deputatilor."Au trecut mai bine de 4 luni de cand ati fost investit in functia de ministru al finantelor publice si ati ratat deja sansa de a demonstra ca actiunile dumneavoastra, atunci cand erati doar senator si presedintele Comisiei de buget finante, nu au fost altceva decat exercitii de imagine in interiorul PSD. (...)Domnule ministru Teodorovici. Nu va reprosam dumneavoastra aberatia denumita 'revolutie fiscala', pe care Guvernul PSD-ALDE nr.2 a girat-o si a promovat-o ca panaceu la problemele economiei romanesti, chiar daca si domnul Ionut Misa si domnul Mihai Tudose cunosteau foarte bine ca aceasta va face mai mult rau decat bine!Dumneavoastra, in schimb, va reprosam faptul ca, desi cunoasteti relele facute de harababura fiscala a PSD-ALDE, v-ati pus personalitatea inestimabila la umbra de eventuale critici publice si nu ati facut absolut nimic pentru a elimina raul produs de aceste modificari fiscale.Mai mult, la cele peste 260 de modificari fiscale operate anul trecut, dumneavoastra ati aratat ca puteti fi si mai harnic la capitolul instabilitate si carpeala fiscala, operand peste 120 de modificari ale Codului fiscal, in numai 3 luni!", sustine PNL in textul motiunii simple.Liberalii ii mai reproseaza ministrului de Finante ca atat el, cat si ceilalti colegi din Guvern, vor sa faca Pilonul II de pensii optional si ulterior sa il desfiinteze."Va solicitam sa nu va mai prefaceti ca nu stiti, ca nu pricepeti, ca nu cunoasteti ca Guvernul urmareste sa elimine pensiile obligatorii administrate privat! Pseudo-simularile pe care le tot invocati ca se fac sau se vor face la Ministerul Finantelor nu urmaresc varianta cea mai buna pentru sustenabilitatea in viitor a pensiilor, ci modul in care reusiti sa peticiti mai repede bugetul, care arata ca un svaiter.Stim ca nu sunteti nici ministrul muncii si nici prim-ministru, ca sa va atribuim competente in domeniul pensiilor. Cu toate acestea, stim cu totii ca banii pentru pensii, pentru ca acestea sa poata fi platite, trebuie sa existe in buget, luna de luna", s ...citeste mai departe despre " Motiunea prin care PNL cere demisia ministrului Teodorovici va fi dezbatuta luni " pe Ziare.com