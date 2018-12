Muresan: Declaratiile lui Jucker confirma ca UE nu mai are pic de incredere in Guvernul Dancila

"Declaratia presedintelui Comisiei Europene confirma ca Uniunea Europeana nu mai are pic de incredere in guvernul Dancila, iar increderea este foarte importanta pe durata celor sase luni de zile in care trebuie sa conducem Uniunea Europeana", a declarat pentru Mediafax europarlamentarul PNL.Siegfried Muresan a mai spus ca increderea este "principalul ingredient" de care are nevoie un guvern pentru o presedintie de succes.Potrivit europarlamentarului, presedintia Consiliului UE e ca o finala a Ligii Campionilor, iar PSD trimite in teren o echipa retrogradata din Teleorman."Declaratiile presedintelui Juncker confirma ca UE nu mai are pic de increderein guvernul Dancila din trei motive - datorita incercarilor de a slabi Justitia, datorita modului in care gestioneaza economia si datorita modului in care se raporteaza la propriul popor. Eu nu am vazut niciodata in Uniunea Europeana un prim-ministru sa-si vorbeasca de rau propiul popor, asa cum o face Viorica Dancila.Presedintia romana a Consiliului UE este momentul la care Romania este chemata sa joace o finala. Daca aveti nevoie si de o comparatie care sa ilustreze situatia va pot spune: Presedintia romana a Consiliului UE este momentul la care Romania este chemata sa joace o finala a Ligii Campionilor, iar PSD trimite in teren o echipa retrogradata din Teleorman. Acesti ministri nu au calificarea necesara pentru a conduce Uniunea Europeana timp de sase luni", a adaugat Siegfried Muresan.In contextul in care Romania se pregateste sa preia presedintia semestriala a UE de la 1 ianuarie, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat ca se indoieste ca guvernul de la Bucuresti intelege pe deplin ce inseamna sa conduca blocul comunitar timp de sase luni.Romania este "din punct de vedere tehnic foarte bine pregatita" pentru misiunea de sase luni, a declarat Juncker pentru ziarul german Welt am Sonntag."Dar cred ca guvernul de la Bucuresti nu a inteles pe deplin ce inseamna sa prezidezi tarile UE", a adaugat el.Citeste si:Dancila ii raspunde lui Iohannis: Sa se abtina. Suntem pregatiti pentru preluarea presedintiei Consiliului UECum a incercat Viorica Dancila sa ii convinga pe parlamentarii europeni ca Romania va face fata presedintiei UE, in ciuda "protestatarilor drogati" InterviuOficialii europeni au explicat lid ...citeste mai departe despre " Muresan: Declaratiile lui Jucker confirma ca UE nu mai are pic de incredere in Guvernul Dancila " pe Ziare.com