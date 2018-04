Mutarea Ambasadei Romaniei de Tel Aviv la Ierusalim - miza pentru Liviu Dragnea si ce consecinte ar putea avea

Conform regulamentului de organizare si functionare a Ministerului de Externe "infiintarea, desfiintarea si schimbarea rangului de misiune diplomatica de cariera se aproba de Presedintele Romaniei, prin decret, la propunerea Guvernului, in baza documentatiei initiate de M.A.E.", se precizeaza in articolul 72.Presedintele PSD incearca s-o determine pe Viorica Dancila sa faca propunerea ca misiunea diplomatica a Romaniei din Israel sa fie mutata, apoi, domnul Theodor Melescanu sa realizeze documentatia. Astfel, Liviu Dragnea poate sa inceapa presiunile asupra Palatului Cotroceni pentru ca presedintele Iohannis sa semneze decretul.O cale pentru a intra si in gratiile lui Donald Trump Ce urmareste liderul PSD prin aceasta operatiune? In primul rand ar putea sa-i faca un serviciu politic lui Beniamin Netanyahu, premierul Israelului, singurul lider important cu care Liviu Dragnea are o relatie privilegiata. Romania ar fi prima tara din Uniunea Europeana care ar decide sa faca un astfel de pas, iar pentru premierul israelian acesta ar reprezenta un cadou diplomatic valoros in contextul tensiunilor din zona.In al doilea rand, ar reprezenta o parghie in mainile liderului PSD prin care poate sa actioneze asupra parteneriatului strategic dintre SUA si Romania. Donald Trump, presedintele SUA, a decis mutarea misiunii diplomatice americane, recunoscand Ierusalimul drept capitala a statului Israel, decizie contestata de palestinieni. ONU a adoptat o rezolutie de condamnare a hotararii liderului american.Donald Trump se intelege foarte bine cu Beniamin Netanyahu, premierul israelian, iar Liviu Dragnea spera ca ultimul sa-l ajute sa fie primit la Casa Alba - Foto Hepta.roPrin aceasta metoda, presedintele PSD urmareste sa-i atraga atentia lui Donald Trump, astfel incat sa obtina o validare politica din partea acestuia.Ambasada din Israel, subiect de tensiune intre Dragnea si TariceanuMutarea ambasadei este insa o operatiune complicata, in care presedintele Iohannis are ultimul cuvant, iar acesta a afirmat public ca nu renunta si nu se lasa intimidat in ce priveste atributiile sale din domeniul politicii externe.Pe de alta parte, subiectul Ambasadei Romaniei provoaca tensiune si intre Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. Portofoliul de la Externe e detinut de ALDE, iar ministrul T ...citeste mai departe despre " Mutarea Ambasadei Romaniei de Tel Aviv la Ierusalim - miza pentru Liviu Dragnea si ce consecinte ar putea avea " pe Ziare.com