Nemultumiri in USR, dupa intalnirea liderului cu Ciolos. Ce mesaj le transmite Barna colegilor

Intr-un document obtinut de Mediafax, Barna a transmis un mesaj in care explica situatia, dar le si cerea colegilor sa nu mai atace public formatiunea.Mesajul, care are 13 pagini, a fost transmis, luni dimineata, de catre liderul USR, Dan Barna. Acesta ofera explicatii colegilor de partid despre intalnirea pe care a avut-o duminica cu Dacian Ciolos, spunandu-le acestora "nu aveti de ce sa va ingrijorati", potrivit documentului intern transmis pe un grup de Facebook al formatiunii intitulat "Poiana"."Am vazut ca a creat emotie intalnirea mea de ieri (duminica - n.red.) cu Dacian Ciolos. Va spun privindu-va in ochi prin ecran ca nu aveti de ce sa va ingrijorati. USR nu este o victima, nu stiu daca a fost vreodata, dar de o vreme buna nu este cert o victima.Va spun explicit ca nimic din ce s-a petrecut ieri (duminica - n.red.) nu a fost o intamplare surprinzatoare. Am asumat o intalnire fireasca de stat de vorba despre ce variante avem pe masa, pentru ca in acest context de emotie publica cu ordonanta si cautarea de optiuni trebuie ca USR sa genereze o perspectiva vizibila de speranta.Aceasta este cheia in care trebuie citit evenimentul de ieri", a spus Dan Barna, in mesajul adresat colegilor din USR.Acesta vorbeste despre existenta a doua viziuni in partid, cea a unui USR cu teluri mari, de guvernare si castigare a alegerilor, si o alta care pune USR in lumina unui "partid relativ de nisa"."Am citit reactiile voastre, temerile, indoielile. Le stiu si sunt constient de ele. Dar va spun un lucru pe care vreau sa il avem cu toti in vedere: politica o facem pentru electorat, nu pentru noi insine.Avem doua viziuni in partid: Sa castigam alegerile si sa guvernam pentru a salva Romania sau sa ramanem un partid relativ de nisa, simpatic si vocal", prevede documentul intern al USR.Reprosuri privind scurgerea de informatiiIn schimb, Dan Barna le reproseaza colegilor scurgerea de informatii din interiorul partidului, amintindu-le de un sondaj IMAS care arata ca 70% dintre cei chestionati isi doresc o candidatura pe liste comune a USR si Miscarea Romania Impreuna.Liderul USR mai spune ca unii membri inteleg gresit transparenta, amintind de zicala: "stiti elasticul descusut la chiloti, dar eu sunt un profesionist"."Saptamana trecuta am pus pe Poiana sondajul IMAS la ora 4 dimineata ...citeste mai departe despre " Nemultumiri in USR, dupa intalnirea liderului cu Ciolos. Ce mesaj le transmite Barna colegilor " pe Ziare.com