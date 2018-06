New York Times avertizeaza ca lupta anti-coruptie din Romania este in pericol si compara discursul liderilor PSD cu cel al lui Trump

Cotidianul american apreciaza ca PSD foloseste tactici comune in Europa de Est precum promovarea teoriilor conspiratiei, atacuri la adresa omului de afaceri George Soros si portretizarea criticilor sistemului drept simple "marionete" ale unui stat paralel.In analiza publicata pe site-ul ziarului, Marc Santora si Kit Gillet sustin ca discursul liderilor PSD de la mitingul din Bucuresti este asemanator cu cel al lui Trump atunci cand ataca investigatorii FBI. De altfel, este notata si declaratia lui Liviu Plesoianu, cel care a precizat, in engleza: "Il salutam pe Donald Trump si lupta sa impotriva statului paralel!"Mitingul de la Bucuresti este numit "remarcabil" pentru o tara care este "printre cele mai corupte" din Europa.De asemenea, in articol este notat faptul ca prin inlaturarea Laurei Codruta Kovesi, "practic au fost eliminate procedurile care asigurau independenta procurorilor si judecatorilor fata de presiunea politica".Facand referire la experti in drept, New York Times noteaza ca puterea limitata a procurorilor este o consecinta a Constitutiei adoptate in 1991, atunci cand amintirile din perioada comunista, in care Securitatea si procurorii luau la tinta oponentii politici, erau inca proaspete.Drept urmare, noteaza autorii, "spaga, la fel ca taxele si moartea, era un aspect normal al vietii" in anii '90. Situatia s-a schimbat la inceputul anilor 2000 atunci cand Romania a dorit intrarea in NATO si UE si a trebuit sa ia masuri contra coruptiei, oferind astfel mai multa putere investigatorilor si infiintand DNA.Articolul noteaza si ca multi dintre oamenii prezenti la miting au fost adusi la Bucuresti la cererea sefilor de la locul de munca sau a liderilor locali de partid.Amintim ca, la finalul lunii mai, judecatorii Curtii Constitutionale au admis sesizarea Guvernului, dupa ce Klaus Iohannis a refuzat sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi, procuror sef al DNA.Curtea Constitutionala a decis, cu majoritate de voturi, ca exista un conflict institutional intre Executiv si Presedintie.Ulterior, CCR a emis un comunicat de presa in care ii arata presedintelui Klaus Iohannis calea de urmat dupa decizia in cazul Kovesi."Presedintele Romaniei urmeaza sa emita decretul de revocare a procurorului sef al DNA", transmite CCR.Saptamana trecuta a venit si motivarea Curtii, care a argumenta ...citeste mai departe despre " New York Times avertizeaza ca lupta anti-coruptie din Romania este in pericol si compara discursul liderilor PSD cu cel al lui Trump " pe Ziare.com