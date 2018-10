Nicio speranta de la Ciorbea: In ziua cand i s-a aprobat pensia speciala, a decis sa-si ia cu el in concediu atributia de a sesiza CCR

Mai mult, parlamentarii USR care au mers astazi la sediul institutiei Avocatul Poporului pentru a-i solicita sa atace OUG 92/2018 la CCR au aflat ca ordinul respectiv a fost semnat de Victor Ciorbea chiar luni, 15 octombrie, in aceeasi zi in care Guvernul Dancila a adoptat controversata ordonanta de urgenta care ingreuneaza lupta anticoruptie.Tot in aceeasi zi, Senatul a adoptat in calitate de for decizional proiectul de lege care ii permite lui Victor Ciorbea sa primeasca o pensie speciala si sa o cumuleze salariul, calculele facute in mass-media aratand ca acesta va ajunge la un castig lunar de circa 36.000 de lei.Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a dezvaluit informatia cu privire la ordinul semnat de Victor Ciorbea la iesirea de la intalnirea avuta cu adjuncti ai Avocatului Poporului, impreuna cu colegii sai parlamentari."Elementul cu adevarat problematic nu este faptul ca a plecat in concediu, ci faptul ca nu a delegat atributiile pentru sesizare de neconstitutionalitate, ceea ce inseamna ca timp de doua saptamani institutia Avocatul Poporului in statul roman are obloanele trase. Timp de doua saptamani, Romania nu are acest instrument constitutional de supraveghere a activitatii unui guvern iresponsabil (...)Elementul cu adevarat ingrijorator este ca Avocatul Poporului este o institutie care functioneaza dupa programul de deplasari si concedii al domnului Victor Ciorbea, care a refuzat sa isi delege atributiile. Ba chiar exista un ordin intern dat cu putine zile inainte, pe 15, in care in mod explicit spune ca atributul de atac la CCR ii revine lui si ca nu este delegat intern, astfel incat, chiar utilizand prevederile explicite din Constitutie, adjunctii domniei sale sa nu aiba aceasta posibilitate.Vorbim de o confiscare a institutiei Avocatul Poporului de catre persoana care indeplineste pe moment acest rol", a declarat presedintele USR, Dan Barna.La randul sau, deputatul USR Stelian Ion, membru al Comisiei Juridice, a reamintit si ca "Guvernul a trimis catre CSM acest proiect vineri, catre finalul programului de lucru, astfel incat CSM nu a apucat sa dea un aviz, cum ar fi fost obligatoriu, asadar, s-a sari ...citeste mai departe despre " Nicio speranta de la Ciorbea: In ziua cand i s-a aprobat pensia speciala, a decis sa-si ia cu el in concediu atributia de a sesiza CCR " pe Ziare.com