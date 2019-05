"E o coada romaneasca. Noi am crescut cu coada, recunoastem cozile si ne-am asezat aici sa vedem despre ce este vorba. E nostalgia cozii", spune o romanca aflata la coada in fata sectiei de votare din Basel, Elvetia."Pe 26 mai Diaspora voteaza si romanii in tara (voteaza) pentru europarlamentare si referendum. Va asteptam pe toti la vot!", este mesajul altei romance, care s-a asezat de pe acum la coada, in mod simbolic, in asteptarea alegerilor.Romanii au vrut astfel sa sublinieze faptul ca, pentru prima data in istorie, in Elvetia au fost organizate patru sectii de vot pentru alegerile din Romania, iar una din ele este in Basel, un oras aflat la granita Elvetiei cu Franta si Germania.Romanii din Basel au obtinut sectie de votare in orasul lor pentru alegerile europarlamentareImaginile au fost difuzate pe pagina de Facebook a comunitatii Romani in Basel, pentru a populariza adresa sectiei de votare romanesti din localitate.Romanii din Basel spera ca toti conationalii din zona, care nu ajungeau pana acum la vot din motive logistice, vor putea sa participe la alegeri, mai ales ca sectia se afla la granita dintre Elvetia, Franta si Germania, iar la europarlamentare se poate vota oriunde.Adresa sectiei de vot din Basel, AICI.AICI puteti gasi o centralizare a tuturor sectiilor de votare din strainatate, in format electronic, pe harta. ...citeste mai departe despre " Niste romani din Elvetia s-au asezat la coada in fata sectiei de votare cu 10 zile inaintea alegerilor " pe Ziare.com