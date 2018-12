Intrebata daca Romania este in continuare un partener de incredere al Norvegiei, Ine Eriksen Soreide a raspuns pozitiv."Categoric si cred ca ceea ce vedem, cand avem discutii aici sau cum vom avea in restul saptamanii la nivel NATO, vedem analize similare la multe dintre subiectele pe care le avem pe agenda noastra in acest moment.Si cred, de asemenea, ca nu impartasim doar analizele, dar as spune ca si punctele noastre de echilibru sunt destul de asemanatoare, ceea ce nu este in cazul altor tari.Acest lucru imi da multa incredere pentru cooperarea continua. In ultimii 10 ani, cooperarea noastra a devenit mai puternica si mai adanca si datorita granturilor norvegiene, Romania este al doilea cel mai mare beneficiar (din UE - n.red.), aproape 500 de milioane de euro, pentru perioada 2014-2021", a spus ea intr-un interviu acordat Digi24.Totusi, ministrul a punctat si ceea ce ii face pe liderii norvegieni sa fie atenti la noi."Dar am discutat despre un lucru care este foarte sus pe agenda noastra, adica chestiunile legate de statul de drept, chestiunile legate de lupta impotriva coruptiei si alte lucruri asemanatoare pe care le subliniem in cazul multor tari, deci am discutat aplicat si despre aceste lucruri", a punctat ea.Luni, Ine Eriksen Soreide s-a intalnit cu Klaus Iohannis, prilej cu care seful statului roman a prezentat prioritatile Romaniei pe durata detinerii Presedintiei Consiliului Uniunii Europene si principalele provocari ale acestui mandat. ...citeste mai departe despre " Ministru norvegian: Romania e al doilea cel mai mare beneficiar de granturi din UE, dar stam cu ochii pe statul de drept " pe Ziare.com