O saptamana de foc pentru Justitie, cu Guvernul Dancila si CCR in rolurile principale: Ordonanta de urgenta, suspendare sau repliere?

Solutii ar exista doar daca majoritatea parlamentara PSD-ALDE sustinuta de UDMR si apropiatii actualei Puteri ar da dovada de colaborare institutionala loiala cu forurile europene. Insa nu e cazul, dovada declaratiile belicoase date de liderii de la Bucuresti in legatura cu opinia preliminara a Comisiei de la Venetia, data publicitatii vineri.Citeste si:Analiza: Comisia de la Venetia bate obrazul CCR si ii livreaza lui Iohannis argumentele prin care ar fi putut sa nu o revoce pe KovesiTariceanu spune ca opinia preliminara a Comisiei de la Venetia nu ar fi trebuit sa fie facuta publicaNicolicea afirma ca independenta justitiei este incalcata de Comisia de la Venetia, nu de PSD-ALDEIn acest moment, cele 3 legi ale Justitiei sunt in faze procedurale diferite. Legea 304/2004, privind organizarea judiciara, este in stadiul cel mai avansat. Joi, cu o zi inainte de comunicatul Comisiei de la Venetia, CCR a respins si ultima sesizare a presedintelui Iohannis pe aceasta lege.Dupa ce Parlamentul a respins cererile de reexaminare formulate de seful statului, iar CCR a respins sesizarile presedintelui si Opozitiei, legea ajunge la Cotroceni si presedintele Iohannis trebuie sa o promulge in decurs de 20 de zile, pentru ca altfel ar incalca Constitutia.Judecatorul Cristi Danilet, fost membru al CSM, a scris pe Facebook ca o alta varianta ar fi ca initiatorii sa isi retraga proiectul, ceea ce este greu de crezut, date fiind reactiile liderilor Puterii in fata argumentelor Comisiei de la Venetia (CV).Prin urmare, modificarile la Legea 304/2004 vor intra in vigoare, urmand ca, eventual, ele sa fie puse in acord cu recomandarile CV de o alta majoritate parlamentara, fie prin lege, fie chiar prin ordonanta de urgenta.In ceea ce priveste modificarile facute de Parlament la Legea 303/2004, privind statutul judecatorilor si procurorilor, acestea pot fi contestate la CCR de presedintele Iohannis, pentru punerea lor in acord cu aspectele semnalate vineri de CV, dar nu numai. Ramane de vazut insa cum se va raporta Curtea Constitutionala la opinia preliminara a Comisiei de la Venetia.Iar acest lucru se va vedea chiar in zilele urmatoare, cand CCR va dezbate si va lua o decizie in privin