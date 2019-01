O trasnaie de miliarde de euro din banii nostri

Cred ca i-a venit greu domnului Mugur Isarescu , in obisnuita sa retinere si sobrietate, sa rosteasca vorbe stigmatizatoare pentru inaltii functionari din Ministerul Finantelor:"Trebuie sa discuti cu industria bancara, nu la final de an, in prag de Craciun, sa vii cu o astfel de bomba" si, in continuare, "ne-a luat si pe noi prin surprindere trasnaia; e o ordonanta pe care nu stii de unde sa o apuci".Inteleg din spusele guvernatorului ca nici macar cu Banca Nationala nu s-a discutat inainte de a se lansa ordonanta prevestitoare de un tsunami financiar. Atunci, ma intreb, cine cu cine a discutat? Teodorovici cu Valcov si amandoi cu dezorientata Viorica?O hotarare scoasa din burtaTe cutremuri cand afli, tot din spusele dlui Isarescu, ca un studiu sumar facut in aceste zile de expertii bancii au relevat perspectiva unor pierderi de miliarde de euro, generate de aceasta taxa.N-a observat Teodorovici cum se pierd miliardele? Nu si-a dat seama ca le vom plati noi toti, din buzunarele noastre? Doar nu se gandeste sa le plateasca premierul din banii castigati la Bruxelles, Dragnea din posibilele pricopseli de la Tel Drum sau Valcov, din comorile dosite prin cimitire!Observ ca acum, dupa ce ordonanta s-a si publicat in Monitorul Oficial, expertii BNR au reusit sa faca un prim studiu de impact, constatand perspective dezastruoase. Dar ma intreb, unde este studiul de impact al Guvernului, cel prealabil? Exista asa ceva sau masurile din ordonanta sunt scoase "din burta" - cum suna o veche sintagma scolareasca?Iar daca studiul nu exista, ma intreb - si mai grav - in cate alte initiative adesea si ele sinucigase - se lanseaza guvernul nostru, aruncandu-se ca berbecele cu capul in zid, fara o cercetare prealabila, fara o analiza sau un audit intocmit de specialisti si numai cu argumenul ca asa a decis "daddy"?Ma ingrozesc gandind ca nu se aduce la cunostinta publica nimic din cercetarile ce ar trebui facute inainte de a se lua orice hotarare la nivel guvernamental.Multe altele scoase tot din burtaIntreb iarasi retoric ce analiza a stat la baza revocarii unor ministri si angajarii altora in loc? ...citeste mai departe despre " O trasnaie de miliarde de euro din banii nostri " pe Ziare.com