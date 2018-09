"Poti sa vezi de cand te-ai nascut si pana la pensie tot ce ai primit de la statul roman", a spus Lia Olguta Vasilescu, precizand ca baza de date va fi operationala dupa intrarea in vigoare a Legii pensiilor.Lia Olguta Vasilescu a vorbit, miercuri seara, la Antena 3, despre faptul ca in Romania nu exista o baza de date in care contribuabilii sa poata verifica daca le-au fost sau nu platite contributiile la stat."ANAF va avea o baza de date pe care o va transmite Casei de Pensii, iar dumneavoastra veti intra in dreptul numelui dumneavoastra, cu CNP-ul, si veti vedea si numarul de puncte pe care le aveti acum acumulate, ca sa puteti sa va faceti calculul pensiei, si, de asemenea, veti putea vedea daca angajatorul v-a platit contributia. Ceea ce zic ca este foarte important. (...)Avem fonduri europene si vom avea o baza de date si poti sa vezi de cand te-ai nascut si pana la pensie tot ce ai primit de la statul roman. Este in curs de creare aceasta baza de date", a anuntat ministrul Muncii.Lia Olguta Vasilescu a precizat ca au fost doua milioane de oameni pentru care nu erau platite contribuiile, iar statul a trebuit sa "acopere toate aceste cheltuieli, reprezentand deficitul, fara a-si permite sa-si mareasca pensiile".Ministrul Muncii a anuntat ca baza de date va fi functionala in momentul aparitiei Legii pensiilor."Noi avem la ora actuala o posibilitate sa intrati si acum pe site-ul Casei Nationale de Pensii sa va informati despre pensia dumneavoastra, dar va fi mult mai detaliata in momentul aparitiei legii", a mai spus Lia Olguta Vasilescu.Proiectul noii legi a pensiilor a fost publicat in 9 august pe site-ul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, fiind introdus in procedura legala de dezbatere publica, pentru o perioada de 30 de zile. ...citeste mai departe despre " Olguta Vasilescu anunta ca e in lucru o baza de date comuna ANAF - Casa de Pensii: Poti sa vezi tot ce ai primit de la stat " pe Ziare.com