Olguta Vasilescu, chemata in Senat sa dea explicatii dupa ce a amenintat cu controale in mediul privat

"O voi invita pe ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, la Comisia economica, saptamana viitoare. A dat acea declaratie de ieri prin care vrea sa (...) forteze, sa intervina in relatia dintre angajator si angajat si sa trimita in control ITM si sindicatele. Inteleg ca dupa aceea va trimite ANAF, ii baga in puscarie. (...) O voi chema la comisie sa ne explice ce vrea sa faca.Este o declaratie incalificabila in 2018. Nu poti sa ai astfel de atitudini fata de sectorul privat", a declarat Florin Citu, in cadrul dezbaterii "2017, un an pierdut pentru Romania/2018, solutii la problemele romanilor" organizata de PNL la Parlament.Florin Citu a precizat ca ii va cere Olgutei Vasilescu sa justifice si modul de impozitare a contractelor part-time."Justificarea, motivatia invitatiei (la comisie - n.red.) este ca declaratiile si actiunile domniei sale, ceea ce s-a intamplat pana acum, pun in pericol stabilitatea economica. Este momentul sa vina sa explice ce a avut de gand cu toate aceste masuri, cum justifica acea impozitare a contractelor part-time si sa ne explice efectul acestor masuri asupra economiei.In principal pe mine ma ingrijoreaza atitudinea fata de sectorul privat, pentru ca se pare ca vor sa scoata un tap ispasitor pentru tot ceea ce se intampla astazi in Romania", a concis liberalul.