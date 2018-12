"Maine (joi - n.red.) este o problema foarte mare pentru Ministerul Transporturilor, cel putin, pentru ca expira cele 15 zile. Dupa cum stiti, legea zice ca dupa 15 zile nu se mai poate sub nicio forma ca persoana respectiva sa ramana in functie, deci de maine nu vom mai avea ministru la Transporturi, nu va putea sa fie delegat la semnatura niciunul dintre secretarii de stat, pentru ca, in momentul in care inceteaza mandatul ministrului, automat toate delegarile inceteaza de drept.Deci maine vom avea un minister blocat. Nu ma intrebati pe mine cat de incet gandeste presedintele Romaniei, cred ca ar trebui sa intrebati la Cotroceni", a spus Vasilescu la Palatul Parlamentului intrebata cat timp il va mai astepta PSD pe presedintele Iohannis sa ia o decizie cu privire la remanierea guvernamentala.Ea a adaugat ca premierul Viorica Dancila va decide, cand se intoarce de la Bruxelles, cand va fi sesizata Curtea Constitutionala pe aceasta tema.Dancila spunea marti seara ca va apela la CCR, daca Iohannis nu numeste noii ministriOlguta Vasilescu sustine ca deocamdata nu s-a luat vreo decizie in coalitia de guvernare cu privire la o eventuala suspendare din functie a lui Iohannis in cazul in care presedintele prelungeste criza guvernamentala.Pe 22 noiembrie, ministrul Transporturilor, Lucian Sova, si-a dat demisia din functie. In locul sau, a fost desemnata de PSD chiar Olguta Vasilescu, insa seful statului nu a semnat decretul de numire nici pentru ea, nici pentru Mircea Draghici, propus la Ministerul Dezvoltarii, de unde a demisionat ulterior si Paul Stanescu. ...citeste mai departe despre " Olguta Vasilescu spune ca de joi Ministerul Transporturilor va fi blocat pentru ca demisionarul Sova nu mai poate ramane in functie " pe Ziare.com