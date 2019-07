Anuntul vine la cateva luni dupa ce ONG-ul Foodwatch, care urmareste respectarea drepturilor consumatorilor europeni din sectorul alimentar, a criticat faptul ca Presedintia Romaniei a fost sponsorizata de compania Coca-Cola Reprezentantii au declarat in februarie ca este "inacceptabil" ca producatorul de bauturi racoritoare sa poata sa sponsorizeze presedintia tarii noastre la Consiliul UE, in conditiile in care aceasta conduce discutii privind revizuirea Legii Generale a Alimentelor sau a regulilor privind ambalarea, noteaza Politico."Acest lucru afecteaza independenta si credibilitatea politicilor", a scris la acea vreme Thilo Bode, directorul Foodwatch.Intr-un anunt prin care informeaza Consiliul cu privire la decizia de a lansa o ancheta, Ombudsmanul European Emily O'Reilly mentioneaza ca ar putea lua in considerare modificarea regulamentului cu privire la modul in care sunt organizate presedintiile.Intr-o scrisoare adresata secretarului general al Consiliului Jeppe Tranholm-Mikkelsen, O'Reilly respinge raspunsul initial al Consiliului, acela ca institutia nu este responsabila pentru intelegerile privind sponsorizarile, in conditiile in care presedintia este "o parte functionala a Consiliului" si afirma ca "este greu sa intelegem" de ce Consiliul nu ia masuri cu privire la aceasta chestiune.Consiuliul UE are ca termen pentru a raspunde data de 13 septembrie.Un purtator de cuvant al guvernului finlandez a declarat pentru EUObserver ca Finlanda, care a preluat de la 1 iulie presedintia rotativa de la Romania, nu intentioneaza sa discute acest aspect cu alte tari membre in perioada urmatoare si precizeaza ca tara "a decis sa incheie o intelegere cu un singur sponsor ( BMW ) in timpul presedintiei sale"C.S. ...citeste mai departe despre " Ombudsmanul European ancheteaza sponsorizarile primite de Romania in timpul presedintiei Consiliului UE " pe Ziare.com