Plenul reunit al Parlamentului urmeaza sa voteze propunerea comisiilor in sedinta de miercuri de la ora 14:00.In favoarea candidaturii lui Marian Neacsu (foto dreapta) s-au inregistrat 24 de voturi, iar 3 voturi au fost impotriva.Pentru aceasta functie s-au mai inscris doi candidati: Gabriela Moroianu si Costin Mihai Paun, care au fost respinsi prin vot de comisii. Niciunul dintre candidati nu a fost prezent.Presedintele Comisiei pentru Energie a Senatului, Gheorghe Marin, a precizat ca prevederile legale permit ca selectia candidatilor sa se faca fara audierea acestora."Nu am audiat niciun candidat pentru ca, in conformitate cu prevederile legale, selectia se poate face si fara audiere. De fapt, aceasta procedura am mai fost uzitata si in trecut. Deci nu este o noutate ca nu i-am audiat. (...) S-a hotarat in plenul comisiilor, s-a discutat treaba asta si s-a decis sa se mearga fara audieri", a precizat senatorul Gheorghe Marin.Acesta a sustinut ca din CV-ul lui Marian Neacsu rezulta ca acesta are experienta in domeniul managementului si poate fi considerata ca experienta, conform regulamentului, si activitatea parlamentara."El, conform legii, poate sa ocupe aceasta functie", a adaugat Gheorghe Marin.Marian Neacsu a fost secretar general al PSD si a fost exclus din partid in noiembrie 2018 in urma unei decizii luate de Comitetul Executiv. In februarie 2019 s-a alaturat Pro Romania, partidul lui Victor Ponta PSD il sustine ca vice la ANRE pe unul dintre greii partidului lui Ponta, om dat afara de Dragnea ...citeste mai departe despre " Omul lui Ponta va fi votat azi in conducerea ANRE, cu sprijinul PSD-ALDE. Primul pas a fost facut " pe Ziare.com