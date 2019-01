Opozitia cere abrogarea "taxei pe lacomie" dupa reactia Fitch: Joaca s-a terminat. Doar viitorul lor suna bine!

Vineri a fost o zi neagra pentru economia romaneasca. Euro a atins un nou maxim istoric, al 11-lea de la inceputul anului, in vreme ce Agentia Fitch a revizuit in scadere perspectivele BCR si BRD , apreciind ca acestea vor intampina dificultati pe fondul taxei pe lacomie impuse de Guvern.Cu toate acestea, liderul PSD Liviu Dragnea, intors in vacanta, a postat pe Facebook o fotografie - in care apare alaturi de Eugen Teodorovici, Niculae Badalau, Calin Popescu Tariceanu si Darius Valcov - insotita de mesajul "Cu cifrele pe masa. Viitorul suna bine".In replica, USR a postat, tot pe Facebook, un mesaj in care isi exprima dezaprobarea fata de gestul social democratului."Cifrele despre care Dragnea, Valcov si Badalau ar trebui sa vorbeasca sunt 3 ani si 6 luni cu executare, 8 ani cu executare si 1 an cu executare. Viitorul nu arata deloc bine cu penali la putere. Acesti politicieni corupti care au furat din banii romanilor nu ar trebui sa fie la conducerea tarii si sa se ocupe de cifrele bugetului", a transmis USR.Danca (PNL): Joaca s-a terminat. Abrogati Ordonanta Imediat dupa ce Fitch a emis comunicatul prin care anunta revizuirea perspectivelor pentru marile banci din Romania, purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a luat pozitie, apreciind ca: "joaca s-a terminat, iar viitorul nu suna deloc bine"."Breaking News pentru sectorul bancar din Romania si pentru intreaga economie. (...) Joaca s-a terminat. Viitorul nu 'suna bine' deloc. Deciziille economice luate in mod iresponsabil de Guvernul PSD - ALDE trebuie anulate imediat. Abrogarea Ordonantei 114/2018 devine in acest context o necesitate absoluta.Facem apel la responsabilitate si calm pentru a nu accentua situatia grava in care ne aflam! Investitorii si pietele financiare trebuie sa stie ca actuala guvernare PSD-ALDE este doar un accident politic, un episod care se va incheia. O noua guvernare, o guvernare liberala, va aduce stabilitate pietei financiare si economiei in ansamblul sau. Intr-un orizont de timp, nu foarte indepartat, lucrurile vor reveni la normal", a conchis purtatorul de cuvant al PNL. Victor Ponta : Doar viitorul lor suna bine!...citeste mai departe despre " Opozitia cere abrogarea "taxei pe lacomie" dupa reactia Fitch: Joaca s-a terminat. Doar viitorul lor suna bine! " pe Ziare.com