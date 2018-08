Opozitia cere PSD sa o demita pe Viorica Dancila: Minte in scrisoarea catre liderii europeni. E revoltator si periculos!

"Cerem PSD sa o demita de urgenta pe Viorica Dancila, premierul este o rusine pentru Romania. Prin scrisoarea trimisa astazi liderilor europeni, premierul Dancila dovedeste inca o data ca este o marioneta condusa de Liviu Dragnea. Continutul scrisorii este revoltator si periculos.Este inadmisibil ca Viorica Dancila sa se refugieze in retorica minciunii in fata presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si prim-vicepresedintelui Frans Timmermans, cu atat mai mult cu cat liderii europeni cunosc foarte bine motivul pentru care se aflau oamenii in strada si cum s-au derulat evenimentele in seara zilei de 10 august.Afirmatia premierului potrivit careia fost 'o incercare de inlaturare pe cale violenta a guvernului' este inacceptabila in contextul sutelor de dovezi video si marturii ale victimelor protestului, si la fel de necredibila precum guvernul pe care il conduce. Demisia Vioricai Dancila trebuie sa fie un act de curaj din partea PSD", se arata intr-un comunicat remis de USR, citat de News.ro.Ludovic Orban: Viorica Dancila minte in corespondente oficialeLa randul sau, presedintele PNL, Ludovic Orban spune ca este halucinant felul in care premierul Viorica Dancila a mintit in scrisoarea adresata liderilor Comisiei Europene."Impertinenta premierului marioneta Dancila, de a minti in corespondente oficiale, afecteaza fundamental interesele Romaniei in Uniunea Europeana. Este halucinant modul in care premierul Viorica Dancila isi permite sa minta intr-o corespondenta oficiala, transmisa la Bruxelles, cu privire la situatia din Romania, si este cu atat mai grav faptul ca papusarii Vioricai Dancila cred ca pot dezinforma in acest mod oficialii europeni.Scrisoarea premierului, care nu a fost facuta publica de Guvern, nu face decat sa confirme o data in plus faptul ca puterea politica de la Bucuresti este rupta de realitate si actioneaza cu rea-credinta, intrucat incearca sa prezinte o versiune vadit falsa asupra evenimentelor recente. In privinta protestelor din 10 august, soldate cu violente si sute de raniti, intreaga media europeana a relatat abuzurile fortelor de ordine si interventia total disproportionata impotriva manifestantilor pasnici", a afirmat vineri liderul PNL, Ludovic Orban, intr-un comu ...citeste mai departe despre " Opozitia cere PSD sa o demita pe Viorica Dancila: Minte in scrisoarea catre liderii europeni. E revoltator si periculos! " pe Ziare.com