Opozitia contesta la CCR Codul Penal si cere romanilor sa se implice: Am primit o lovitura direct in plex si trebuie sa ne dea de gandit

"Nu va intra in vigoare, va fi contestata la CCR. Maine depunem aceasta contestatie impreuna cu colegii de la PNL. Daca a fost un vot asa strans, la 3 voturi, vom incerca sa vorbim chiar cu cei din PSD, din ALDE, pentru ca oriunde exista o posibilitate de dialog cat de cat.Am inceract sa facem si inainte de votul de azi, dar iata ca nu am avut rezultatul dorit, trebuie sa insistam. Cativa trebuie sa fie de buna credinta. Sa ii identificam si sa le cerem sprijinul!", a declarat, la iesirea din sala de plen, deputatul USR Stelian Ion."Infiintati alte partide!"Acesta a facut si un apel catre toti romanii sa se mobilizeze si sa se implice, pentru ca lovitura data astazi de PSD si ALDE statului de drept este o lovitura pentru fiecare cetatean in parte."Daca vrem sa urmam modelele occidentale, trebuie sa ne mobilizam cu totii. Ii indemn pe toti sa faca un pas spre politica, sa vina la vot, sa nu stea nepasatori. Nu sunt partide acum care va plac, dragi romani? Infiintati alte partide! Aceasta lectie, cotonogeala a statului de drept pe care am incasat-o si noi si am primit-o direct in plex, trebuie sa ne dea de gandit", a mai spus deputatul USR.Nu in ultimul rand, acesta a subliniat si ca e imperios necesar ca Opozitia sa fie unita pentru a avea o sansa in fata coalitiei parlamentare."Opozitia ar trebui sa fie mult mai unita, liderii sa fie mai uniti, sa se intalneasca, sa faca front comun, nu mai e timp de pierdut", a conchis Stelian Ion."De astazi Romania nu mai este un stat de drept, este un stat de Dragnea"Camera Deputatilor a votat, miercuri, modificarile Codului Penal in forma adoptata de Senat cu o zi inainte. Votul fusese programat pentru joi, insa social-democratii s-au grabit. Sedinta a fost tensionata si PSD si ALDE si-au trecut proiectul de lege la limita de 3 voturi.Rezultatul a fost primit cu aplauze de alesii PSD-ALDE. Pentru ca proiectul sa treaca era nevoie de minimum 165 de voturi."De astazi Romania nu mai este un stat de drept, este un stat de Dragnea", a fost prima reactie de la tribuna Camerei, emisa de presedintele USR, Dan Barna.Vezi aici cum s-a desfasurat sedinta de vot final pe modificarile Codului Penal. Dragnea a votat pentruCiteste si: Lazar, despre modificarea Codului Penal: Toti inculpatii judecati pentru abuz in serviciu vor fi achitati. Prejudiciile nu mai pot fi re ...citeste mai departe despre " Opozitia contesta la CCR Codul Penal si cere romanilor sa se implice: Am primit o lovitura direct in plex si trebuie sa ne dea de gandit " pe Ziare.com