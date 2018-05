Opozitia reactioneaza dur dupa decizia CCR in cazul Kovesi: Sesizarea era inadmisibila

Deputatul USR Cristian Ghinea sustine ca CCR a dat "o decizie absurda prin care desfiinteaza de facto autoritatea presedintelui" si spune ca solutia este depolitizarea Curtii Constitutionale, asa cum a propus USR."Aberatie la CCR? Solutia e depolitizarea. Cum a propus USR! CCR da o decizie absurda prin care desfiinteaza de facto autoritatea Presedintelui. Este o urmare fireasca a politizarii permanente a numirilor la Curtea Constitutionala. Solutia USR este simpla: sa putem numi la Curte doar persoane care (indeplinind conditiile de studii si experienta actuale), sa nu fi fost membre de partid in ultimii noua ani", a scris deputatul pe contul sau de Facebook USR sustine, de asemenea, si obligatia de a publica toate opiniile si argumentele tuturor judecatorilor constitutionali."Solutiile USR au fost propuse intr-un proiect de lege deja respins de odioasa majoritate actuala. Solutiile USR vor fi aplicate cand, prin voturile dumneavoastra, vom ajunge sa guvernam Romania", mai scrie Cristian Ghinea.Stelian Ion: Deciziile CCR ajuta PutereaDeputatul USR Stelian Ion sustine ca, in ultima perioada, Curtea Constitutionala a dat decizii care par sa ajute Puterea, afirmand ca se incearca luarea unor atributii importante ale presedintelui Romaniei.In plus, el sustine ca presedintele nu poate fi constrans in vreun fel sa respecte decizia Curtii."Nu exista nicio modalitate de constrangere directa a presedintelui sa se supuna acestei decizii. In mod normal, intr-un stat asezat, aceste decizii trebuie si sunt respectate, acum depinde sa vedem cum vede presedintele si cat de grava i se pare decizia CCR. Este exclusiv mingea in terenul domniei sale", crede Stelian Ion.Deputatul acuza Curtea Constitutionala ca a luat in ultima perioada mai multe decizii menite sa ajute puterea."Am vazut in ultima perioada o insiruire de decizii CCR care par a ajuta consistent puterea actuala. Ceea ce nu a reusit prin legile justitiei PSD-ALDE iata ca, cu ajutorul masiv al CCR, s-a reusit sub aceasta forma. Sunt obligatorii deciziile CCR, trebuie sa le respectam, dar putem sa ne permitem sa le si comentam si sa aducem critici unei institutii care pe zi ce trece arata ...citeste mai departe despre " Opozitia reactioneaza dur dupa decizia CCR in cazul Kovesi: Sesizarea era inadmisibila " pe Ziare.com