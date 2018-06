Oprea a ajuns in Euronews cu poza trucata in care da mana cu Obama

Indiferent cum a ajuns pe internet, fotografia cu pricina le-a stimulat internautilor imaginatia. In consecinta, au devenit virale deja imaginile in care Oprea da mana cu Monalisa, cu Elvis Presley sau cu Daenerys Targaryen, mama dragonilor din saga "Urzeala Tronurilor".Utilizatorii de Facebook au sesizat repede detaliile care te duc cu gandul la faptul ca poza postata pe contul de Facebook al lui Gabriel Oprea ar fi trucata, mai scrie Euronews.In imaginea respectiva apar: Barack Obama, Traian Basescu , Bogdan Aurescu si un fotograf. Ceea ce a atras atentia internautilor a fost ceasul din fundal, care in fotografiile de pe site-ul presedintiei are cifre arabe (asa cum poate fi observat si in alte poze facute in camera Roosevelt), in timp ce in fotografia postata de fostul vicepremier, apare un ceas fara cifre.In plus, internautii au observat ca mana lui Gabriel Oprea sta nefiresc, iar acesta nu il priveste pe Barack Obama, ci se uita pierdut intr-o parte. Mai mult chiar, Gabriel Oprea pare mai suplu in poza de pe pagina decat in cea originala, mai scrie Euronews.Contactat de Euronews, Oprea a declarat ca a luat parte la vizita oficiala de la Casa Alba impreuna cu presedintele de la acea vreme Traian Basescu si cu fostul secretar de stat Bogdan Aurescu."Referitor la fotografia cu presedintele Obama: Nu sunt fotograf, nu fac fotografii, nu le prelucrez si nici nu ma pricep sa le falsific! Am primit-o si eu. Fotografia am pastrat-o in arhiva personala asa cum am primit-o atunci, dupa eveniment, de la echipa de atunci.Adevarul este unul singur: in 2011 am fost la Casa Alba, in delegatia oficiala. Presedintele Obama a intins mana presedintelui Basescu, mie si ministrului Aurescu", a raspuns Gabriel Oprea.Euronews mai scrie ca fostul vicepremier e cunoscut si pentru ca si-a plagiat teze de doctorat. De asemenea, publicatia paneuropeana preia reactia fostului presedinte Traian Basescu la postarea lui Oprea.Dincolo de disputele politice, fotografia de pe pagina lui Gabriel Oprea i-a motivat pe internauti sa creeze o multime de imagini devenite virale in doar cateva minute de la postare.Intr-una dintre fotografii, Barack Obam ...citeste mai departe despre " Oprea a ajuns in Euronews cu poza trucata in care da mana cu Obama " pe Ziare.com