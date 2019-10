Orban a discutat cu Isarescu despre situatia economica a tarii. Intre timp, negociaza cu partidele noul guvern

"Da, ne-am intalnit, mi se pare normal. A fost o discutie, noi am fost mereu intr-o comunicare constanta cu guvernatorul BNR. E normal sa avem dicutii privitor la situatia economica si la evaluarile care exista la nivelul BNR. Am abordat problemele economice importante", a declarat Ludovic Orban.Intrebat daca exista ingrijorari din partea BNR cu privire la situatia economica a Romaniei, liderul PNL a replicat: "cu siguranta exista".Totodata, Ludovic Orban a precizat ca partidul sau continua negocierile cu liderii formatiunilor care au votat motiunea de cenzura, in vederea sustinerii noului guvern."Discutiile sunt foarte importante. Vom avea discutii cu liderii formatiunilor care au votat motiunea de cenzura", a subliniat Orban.Liderul PNL nu a dorit insa sa spuna din partea caror partide are promisiunea ca vor vota in Parlament noul executiv, aratand insa ca este optimist."Nu va pot da raspunsul azi (ce partide sustin noul guvern - n.red.), exista disponibilitate pentru a sustine un guvern PNL, fie in jurul PNL. Daca a trecut motiunea, sansa de investire a noului guvern va fi mare.Suntem optimisti, vom purta negocieri sa ii convingem pe parlamentari de necesitatea sustinerii unui nou gucvern. Romania are nevoie ca de aer de un nou guvern", a explicat Orban.Ludovic Orban nu a vrut sa precizeze nici cum va arata noul guvern, daca si ce ministere vor fi comasate, spunand doar ca "as prefera sa nu dau detalii".In ceea ce priveste anuntul privind numele ministrilor noului cabinet, in cazul in care Ludovic Orban va fi desemnat premier, acesta a promis ca va face anuntul respectand Constitutia.Iohannis a promis ca va anunta noul premier cel tarziu martiPresedintele Klaus Iohannis ar urma sa se intalneasca iar cu partidele parlamentare pentru discutii privind noul guvern, dar pana la acest moment nu se stie, oficial, cu ce formatiuni va discuta, in ce zi si nici la ce ora.Vineri, seful statului a anuntat ca azi sau maine va avea noi consultari cu parlamentare, intr-o formula mai restransa, in vederea formarii unui nou executiv dupa ce Guvernul Dancila a picat, joi, prin motiune de cenzura. Seful statului a precizat ca va desemna, cel tarziu marti, un prim-ministru."Consultarile incepute astazi vor fi continu ...citeste mai departe despre " Orban a discutat cu Isarescu despre situatia economica a tarii. Intre timp, negociaza cu partidele noul guvern " pe Ziare.com