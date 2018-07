Orban critica bilantul Executivului la sase luni de la guvernare: Nu mai avem crestere economica, avem cea mai crescuta rata a inflatiei din UE

"Contraperformantele acestui Guvern sunt evidente pentru toata lumea. Cea mai mare inflatie din UE, Guvernul Dancila a reusit ca in primul trimestru al anuui 2018 sa realizeze contraperformanta de a nu mai avea crestere economica. Acest Guvern este autorul unor contraperformante care fac rau Romaniei, avem cea mai mica rata a absorbtiei fondurilor europene, cele mai mici investitii.Guvernul Dancila are cel mai mare deficit bugetar de la criza incoace. Guvernul Dancila a reusit in domeniul pensionarilor o contraperformanta neasteptata, aceea ca pe primul trimestru al anului 2018 pensia sa scada cu 0.98%, cu aproape un procent. Guvernul a taiat pensiile pensionarilor in 2018 deoarece a refuzat sa aplice formula de crestere a pensiilor de la 1 ianuarie, preferand sa creasca pensiile de la 1 iulie. Guvernul Dancila a reusit sa atace puterea de cumparare a romanilor, ducand la o putere de cumparare mai mica pentru pensii si salarii in primele 6 luni ale anului", a afirmat presedintele PNL, Ludovic Orban, la Parlament, in legatura cu bilantul Guvernului prezentat la Palatul Victoria de premierul Viorica Dancila.Orban: Demisia!Acesta a adaugat ca si-ar da demisia, daca ar fi in locul premierului Viorica Dancila, care este cel mai prost prim-ministru din istoria Romaniei."Am asistat cu stupoare la asa zisul bilant la sase luni prezentat de premierul Dancila. Doamna Dancila este cel mai prost prim-ministru din istoria Romaniei iar actualul Guvern este cel mai prost Guvern din istoria Romaniei. Doamna Dancila nu intelege nimic, nu este altceva decat un executant al comenzilor primite de la Dragnea, nu se pricepe la nimic, de fapt se pricepe la ceva, sa faca gafa dupa gafa, iar actualul Guvern practic este un dezastru pentru Romania, nu stiu daca la fel de mare sau mai mare decat guvernele anterioare pe care le-a produs aceasta coalitie toxica pentru Romania, PSD-ALDE. Eu in locul doamnei Dancila mi-as fi prezentat demisia, ca oricum mandatul de sase luni al Guvernelor PSD-ALDE sub conducerea lui Dragnea si Tariceanu a expirat. Sigur ca nu este lasata doamna Dancila sa faca ce vrea, este tinuta cu forta la Palatul Victoria in conditiile in care se vede cla ...citeste mai departe despre " Orban critica bilantul Executivului la sase luni de la guvernare: Nu mai avem crestere economica, avem cea mai crescuta rata a inflatiei din UE " pe Ziare.com