Orban, despre trecerea lui Siegfried Muresan la PNL: A existat un acord si din partea presedintelui PPE

Intrebat daca, in conditiile in care a vorbit despre o lege impotriva traseismului politic si acceptarea lui Siegfried Muresan in PNL, pe care liderul PMP, Traian Basescu , il propunea pentru functia de premier, nu ar putea fi acuzat de un dublu limbaj, Ludovic Orban a raspuns ca nu poate fi vorba despre asa ceva."Aici nu este vorba de asa ceva. PNL este membru in PPE. Siegfried Muresan este europarlamentar, deci activitatea domniei sale se desfasoara in Parlamentul European, in grupul PPE. Trecerea lui Siegfried Muresan la PNL, inscrierea in PNL, inseamna mentinerea in grupul PPE. De altfel, nu intamplator domnul Siegfried Muresan a facut referire la discutiile de la Bruxelles, care nu sunt de ieri, de astazi, ci de mai multe luni.A existat nu numai un acord, ci chiar si o incurajare din partea liderilor PPE pentru acest pas, din partea presedintelui PPE, Joseph Daul, a secretarului general al PPE, Antonio Lopes, liderului grupului PPE, Manfred Weber. Este o miscare de intarire a reprezentarii Romaniei in principala forta politica din Parlamentului European si de intarire a PNL, care este partidul care in Romania face parte din familia PPE", a spus Orban.Siegfried Muresan si-a dat demisia din PMP si s-a inscris in PNL, a anuntat europarlamentarul pe pagina personala de Facebook , intr-o postare intitulata "Ma alatur PNL ca sa castigam alegerile europarlamentare si sa scoatem PSD de la guvernare"."Am decis sa ma alatur Partidului National Liberal (PNL). PNL este principalul partid de centru-dreapta din Romania, principalul opozant al Partidului Social Democrat (PSD) si principalul partid membru al Partidului Popular European (PPE) in Romania", a scris Muresan pe reteaua sociala.