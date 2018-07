Orban ii cere lui Dragnea sa ii informeze pe romani ce a discutat cu maghiarii despre zacamintele de la Marea Neagra

"Ii solicitam lui Liviu Dragnea sa informeze cetatenii romani despre discutiile pe care le-a avut cu oficialii maghiari si mai ales sa ne spuna ce le-a promis oficialilor maghiari, astfel incat ei sa-si permita declaratii de multe ori jignitoare la adresa Romaniei. Nu intelegem unele dintre declaratiile oficialilor maghiari cu privire la un fel de drept pe care l-ar avea Ungaria la resursele de gaz de la Marea Neagra, si mai ales declaratiile lor jignitoare.Solicitam Guvernului sa prezinte o strategie privind valorificarea in interesul Romaniei a acestor zacaminte. Credem ca Romania, ca stat european, trebuie sa fie mai ferma in discutiile pe care le avem cu Ungaria si nicidecum permiterea unei atitudini cum ca Ungaria ar avea dreptul sa distribuie aceste resurse de gaz catre alte tari", a declarat luni liderul PNL Ludovic Orban, in Parlament.Ministerul Afacerilor Externe a transmis sambata ca a luat nota cu preocupare de declaratiile lansate recent in spatiul public, inclusiv de ministrul Afacerilor Externe al Ungariei, pe teme ce privesc cooperarea energetica regionala si a cerut clarificari, prin Ambasada Ungariei la Bucuresti, privind motivatia acestor opinii. Ministerul Afacerilor Externe considera ca vehicularea unor informatii incorecte in ceea ce priveste Romania vine in contradictie cu spiritul Parteneriatului strategic incheiat intre Romania si Ungaria si al relatiilor bilaterale de cooperare, respect si incredere reciproca firesti dintre doua state europene, membre UE si NATO.Cum raspunde MAE, dupa ce Ungaria a acuzat Romania de pericilitarea sigurantei energetice din regiuneMinistrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat miercuri, la Washington, ca aprovizionarea cu energie a Europei Centrale este o problema de securitate si este necesara mentinerea presiunilor asupra Romaniei pentru ca tara noastra sa inceapa extractia de gaze naturale din Marea Neagra incepand din 2022. Declaratiile au fost facute miercuri, cu ocazia unei vizite la Washington. "In plus, trebuie sa se exercite presiuni internationale pentru a se asigura construirea unor terminale LNG in Europa Centrala", a mai spus ministrul de Externe al Ungariei.U ...citeste mai departe despre " Orban ii cere lui Dragnea sa ii informeze pe romani ce a discutat cu maghiarii despre zacamintele de la Marea Neagra " pe Ziare.com