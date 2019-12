Potrivit unei decizii publicate, joi, in Monitorul Oficial, premierul Ludovic Orban l-a eliberat de in functia de director general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci pe Ionut Barbu, fost presedinte al Tineretului Social Democrat din Giurgiu, consilier local al Municipiului Giurgiu, precum si director general al Cancelariei Prefectului din Giurgiu.Ionut Barbu ocupa functia de presedinte general al OSIM din anul 2017, avand varsta de 28 de ani la data numirii.Acesta a mai ocupat functia de director general al SC Expert Gaz construct SRL Giurgiu intre 2012 si 2016 si pe cea de presedinte al Consiliului de Administratie a Zonei Libere Giurgiu in 2016. ...citeste mai departe despre " Orban l-a demis pe directorul general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci " pe Ziare.com