Orban: PNL nu va vota reducerea TVA la 16%. Nu este proiectul partidului

"Nu este un proiect al PNL. E un proiect initiat de un parlamentar PNL. E o mare diferenta intre proiectele initiate de parlamentari individual si proiectele PNL. Pentru ca un proiect sa fie sustinut de PNL, procedura statutara pe care o avem este ca proiectul sa fie analizat, avizat de comisiile de specialitate ale partidului, sa obtina aprobarea Biroului Executiv al partidului.PNL nu sustine decat acele proiecte care au respectat procedura de sustinere si au fost votate in biroul executiv. Ca atare nu vom vota un proiect care apartine unui coleg de al nostru care a initiat un proiect de lege ca parlamentar individual si nicidecum din partea PNL", a declarat Ludovic Orban.Si presedintele Klaus Iohannis a sustinut, marti, ca bugetul tarii nu isi permite, in acest moment, o reducere a TVA."PSD incearca sa se reprofileze, dar din pacate merg dintr-o extrema in cealalta extrema, in loc sa se opreasca la mijloc. Sunt convins ca in Parlament aceste chestiuni vor fi dezbatute si discutate.Eu contez pe intelepciunea politica a tuturor partidelor din Parlament. In final, pe cine sa ajute sa impovarezi un buget care deja are constrangeri semnificative?", a spus Iohannis.El a subliniat ca in acest moment bugetul nu poate suporta o reducere a TVA."Nu, in acest moment, bugetul Romaniei nu isi permite o reducere pe TVA. In perspectiva, sigur, in anii care vor urma, este posibil sa discutam asa ceva, daca economia creste si lucrurile merg bine, dar de azi pe maine sa scadem TVA nu mi se pare un lucru bun", a evidentiat presedintele.Precizam ca propunerea legislativa privind reducerea nivelului cotei standard de TVA de la 19% la 16% de la 1 ianuarie 2020 a primit, marti, raport favorabil din partea Comisiei pentru Buget-Finante a Camerei Deputatilor.Proiectul aduce modificari Codului Fiscal si prevede, pe langa reducerea nivelului cotei standard de TVA de la 19% la 16%, si extinderea aplicarii cotei reduse de TVA de 5%, fata de cota redusa de 9%, pentru "livrarea de alimente destinate consumului uman si animal, animale si pasari vii din specii domestice, seminte, plante si ingrediente utilizate in prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau inlocui alimentele".