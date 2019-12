Orban spune ca PSD a marit pensiile si salariile din burta, dar asigura ca a alocat bani pentru cresterile din 2020

"Noi am prevazut in legea bugetului de stat si in legea bugetului asigurarilor sociale de anul viitor, pentru ca asta e obligatia noastra, sa construim bugetul pe legile in vigoare, am prevazut sumele necesare pentru cresterea de la 1 septembrie a pensiilor, asa cum dispune legea. La fel si pentru salarii. Cum a gandit PSD legea salarizarii unitare in sectorul public? Ei au spus, asta e salariul in 2018, vreau sa aduc salariul in 2022 la atat, sa il dublez, sa il triplez.Au scazut din salariul din 2022 salariul din 2018, a rezultat o suma si aceasta suma a fost impartita in patru si in fiecare an, intre 2018 si 2022, a fost prevazuta o crestere cu cate un sfert din suma respectiva. Am prevazut banii pentru a putea asigura aceasta crestere, pentru ca ea este prevazuta in legea salarizarii", a spus Orban la TVR 1.El a adaugat ca anul 2020 va fi consacrat unei analize extrem de serioase a sistemului de pensii, unei analize comparative cu alte sisteme de pensii, pentru a vedea care sunt cele mai bune sisteme de pensii care functioneaza, astfel incat Guvernul sa vina la un moment dat cu un proiect de lege "care sa stea in picioare"."Unde ati mai vazut asa ceva? Nu exista nicaieri in lumea asta sa te apuci sa cresti salariile in sectorul public si pensiile pe patru ani de zile, sa prevezi tu. Pe ce te bazezi? In mod normal orice crestere trebuie sa aiba o gandire. (...) La momentul venirii PSD la putere, in 2016, era o formula cunoscuta de pensionari, o formula pe care o stiau toti, in care pensia crestea cu rata inflatiei si cu 50% din cresterea salariului mediu brut pe economie.De asemenea, pentru cei care urmau sa se pensioneze se aplica indicele acela de corectie, care este calculat dupa o formula stabilita. Lucrurile erau cat de cat previzibile. A venit PSD si a zis - noi marim pensiile. Cum le marim? Pai, asa, din burta", a afirmat premierul. ...citeste mai departe despre " Orban spune ca PSD a marit pensiile si salariile din burta, dar asigura ca a alocat bani pentru cresterile din 2020 " pe Ziare.com