Oricine poate fi in noul guvern. Dancila nu va cere de la servicii aviz pentru niciun ministru, a decis PSD

"Comitetul Executiv a decis ca primul-ministru sa nu mai ceara niciun aviz pentru niciun ministru", a afirmat Andronescu, la TVR.Verificarile facute de servicii sunt necesare avand in vedere ca ministrii intra de multe ori in posesia unor informatii sensibile sau clasificate si unii dintre ei sunt chiar membri in CSAT.Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa ce Iohannis a acceptat numirea Vioricai Dancila in functia de premier, ca abia luni vor incepe discutiile cu privire la componenta noului guvern si se va decide cine ramane din vechea formula Tudose si cine e inlocuit."Vom convoca Parlamentul in asa fel incat pe 29 ianuarie sa avem votul de investitura. De asemenenea, luni va fi convocat Comitetul Executiv pentru a incepe discutiile pentru noul Cabinet", a spus Dragnea.Din acest moment, Dancila are la dispozitie zece zile pentru a-si forma Guvernul. Apoi, dupa audierile ministrilor in comisiile parlamentare de specialitate, Executivul condus de Viorica Dancila va merge in Parlament pentru votul de investitura.Dupa acest pas, noul Guvern va merge la Palatul Cotroceni, unde, in fata presedintelui Iohannis, va depune juramantul de investitura.