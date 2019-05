Paradoxul UE: Cei mai "europeni" cetateni ai uniunii nu sunt cu adevarat reprezentati in Parlamentul European

Profesorul universitar Alberto Alemanno s-a nascut in Italia, traieste in Bilbao (Spania) si profeseaza la Paris. Este, prin definitie, un cetatean european mobil."Daca noi toti am fi o tara, probabil ca populatia ei ar fi mai mare decat a Olandei sau Belgiei si doar putin mai mica decat a Romaniei. Prin urmare, am fi indreptatiti sa ne alegem 26 de membri in Parlamentul European, la scrutinul din aceasta luna.In realitate, nu suntem o tara si nu avem reprezentanti adevarati in PE", subliniaza Alberto Alemanno intr-o analiza publicata in The Guardian sub titlul "Suntem 17 milioane de cetateni mobili in UE, meritam o voce politica".Prof. Alemanno mentioneaza ca dintre cei 17 milioane de cetateni care traiesc intr-un alt stat membru al UE, 3,7 milioane sunt doar in Marea Britanie."In ultimul deceniu numarul nostru s-a dublat, iar astazi reprezentam 4% din forta de munca a UE. Poate parea putin comparativ cu SUA, unde 41% dintre cetateni traiesc intr-un alt stat decat cel in care s-au nascut, dar procentul este fara precedent pe continent.El reflecta o crestere, neobservata, a europenizarii societatilor, accelerata de precaritatea locurilor de munca si consecintele crizei financiare. In plus, cel putin doua milioane de cetateni trec granitele zilnic, iar sute de mii de lucratori sezonieri traverseaza continentul in cautare de locuri de munca.Impreuna, ajungem la circa 20 de milioane de cetateni ai UE raspanditi pe intregul continent", mai spune Alberto Alemanno."Contributia noastra este enorma, dar suntem marginalizati"Acesta ilustreaza diversitatea situatiilor, care face ca numaratoarea sa fie imperfecta, din motive obiective, iar problemele foarte complexe."Multi dintre noi nu se inregistreaza oficial acolo unde se muta, facand un adevarat 'limbo' administrativ intre tari. Exista o adevarata complexitate bizantina mostenita in aceasta Europa in facere. Exemplele variaza de la romanul sofer de Uber in Belgia cu licenta de transport spaniola pana la medicul grec care a absolvit o universitate italiana si traieste in Germania sau la capsunarul bulgar casato ...citeste mai departe despre " Paradoxul UE: Cei mai "europeni" cetateni ai uniunii nu sunt cu adevarat reprezentati in Parlamentul European " pe Ziare.com