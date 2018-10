Parchetul General: Protocoalele cu SRI, semnate in baza unei HG date de Tariceanu

Calin Popescu Tariceanu a condus Guvernul Romaniei in perioada decembrie 2004- decembrie 2008.Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie face aceste precizari pentru a lamuri toate aspectele care au condus la incheierea unor protocoale de cooperare intre Parchet si Serviciul Roman de Informatii, transmite Ministerul Public intr-un comunicat de presa remis Ziare.com vineri.Prin HG nr. 231 din data de 30 martie 2005 privind "aprobarea Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2005 - 2007 si a Planului de actiune pentru implementarea Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2005 - 2007", in cadrul domeniului prioritar II "Combaterea Coruptiei" din Strategia Nationala Anticoruptie (SNA), s-a prevazut ca "in vederea cresterii operativitatii si eficientei in activitatea de urmarire penala va fi consolidat controlul efectiv si nemijlocit al procurorului asupra activitatilor de investigare si cercetare penala efectuate de politia judiciara.De asemenea, se vor pune la punct proceduri care sa permita sesizarea de indata a procurorului de catre structurile informative si de investigatie prin transmiterea oricaror informatii si suport probator referitoare la savarsirea unor acte sau fapte de coruptie sau crima organizata."Totodata, Obiectivul nr. 9 din cadrul Domeniului prioritar III: "Cooperare interna si cooperare internationala" reglementeaza stabilirea unor proceduri clare de colaborare intre toate structurile cu atributii in lupta anticoruptie."Planul de actiune pentru implementarea SNA stabileste, fara echivoc, in sarcina Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directiei Nationala Anticoruptie (fost Parchetul National Anticoruptie), Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Justitiei, Ministerul Afacerilor Interne incheierea unor protocoale pentru stabilirea procedurilor de comunicare cu Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, alte structuri de informatii", arata Parchetul General.In comunicatul de presa se atrage atentia asupra masurii 4.5 - Sesizarea de indata a procurorului care instrumentea ...citeste mai departe despre " Parchetul General: Protocoalele cu SRI, semnate in baza unei HG date de Tariceanu " pe Ziare.com