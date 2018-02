Astfel, potrivit unor informatii obtinute de Mediafax, indemnizatia neta a unui parlamentar, in data de 5 februarie, este de 9.993 lei, fata de 9.143 lei luna trecuta.Majorarea este de aproximativ 800 de lei, respectiv aproape 10%.In luna decembrie, un deputat fara nicio functie a avut un venit brut de 13.050 lei, netul fiind de - 9.153 lei.In luna ianuarie, venitul brut s-a ridicat la 17.100 lei, iar cel net la 9.993 lei.Parlamentarii, ca si celelalte functii de demnitate, au o indemnizatie care se calculeaza inmultindu-se coeficientul 9, stabilit in Legea salarizarii unitare a personalului platit din fonduri publice, cu salariul minim, astfel incat orice majorare a salariului mediu echivaleaza cu o crestere a indemnizatiei.Amintim ca de la 1 ianuarie salariul minim brut a ajuns 1.900 de lei. Insa alte sume care se calculeaza fata de acesta au fost plafonate, ca de exemplu amenzile de circulatie.Citeste siMinistrul Muncii: Vor fi scaderi salariale intre 10 si 40% - cel mai afectat va fi IohannisSalariul lui Iohannis si ale ministrilor au crescut cu 1.000 de lei in ianuarie, desi Olguta Vasilescu spunea ca au scazut ...citeste mai departe despre " Parlamentarii au primit pe ianuarie indemnizatii majorate cu aproape 10% " pe Ziare.com