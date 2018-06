Parlamentarii gasiti incompatibili pana in 2013 scapa de interdictii, dupa ce Iohannis a promulgat legea ANI

"In forma adoptata de Parlament, aceasta lege prevede ca interdictiile aplicate persoanelor care au avut calitatea de senator si/sau deputat in oricare dintre mandatele cuprinse in perioada 2007-2013, in temeiul art.25, pe baza rapoartelor de evaluare intocmite de Agentia Nationala de Integritate si care au constatat nerespectarea prevederilor legale privind conflictul de interese in exercitarea oricaruia dintre mandatele de senator si/sau deputat in perioada 2007- 2013, pana la intrarea in vigoare a Legii nr. 219/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, inceteaza de drept", se arata in comunicatul de presa al Presedintiei remis MEDIAFAX.Klaus Iohannis cerut, in 14 martie, reexaminarea proiectul de lege de catre Parlament, argumentand ca "interesul public general nu justifica o asemenea reglementare, iar pe de alta parte sunt afectate standardele de integritate in exercitarea functiilor publice, aspect ce este de natura sa puna in discutie inclusiv respectarea angajamentelor asumate de Romania, in calitate de stat membru al Uniunii Europene". Solicitarea presedintelui a fost insa respinsa de Parlament.In 20 aprilie, Klaus Iohannis a sesizat Curtea Constitutionala in legatura cu neconstitutionalitate proiectului de lege, dar judecatorii CCR au respins sesizarea, prin Decizia nr. 334/10 mai 2018.Drept urmare presedintele "este obligat, in temeiul art. 77 alin. (3) din Legea Fundamentala, sa promulge legea in forma adoptata de Parlament, aceasta urmand sa intre in vigoare in termen de 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I", se arata in comunicatul Administratiei Prezidentiale.ntr-un raspuns pentru Romania Curata, ANI avertiza la sfarsitul anului trecut ca toate cazurile sale - acolo unde nu s-a ajuns deja la sentinte definitive sau la aplicarea de sanctiuni - ar putea fi anulate.Mai exact, 675 de parlamentari, primari, presedinti de consilii judetene si consilieri scapa basma curata pe proiectul initiat de Florin Iordache si adoptat de majoritatea PSD-ALDE. ...citeste mai departe despre " Parlamentarii gasiti incompatibili pana in 2013 scapa de interdictii, dupa ce Iohannis a promulgat legea ANI " pe Ziare.com