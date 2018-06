Intrebat de jurnalistii aflati la Parlament despre ce a discutat cu liderul ALDE si daca exista tensiuni intre cei doi, Dragnea a infirmat ideea si a declarat ca s-a discutat, printre altele, despre motiunea de cenzura."Nu exista tensiuni intre mine si Tariceanu. A fost o discutie buna, am discutat despre motiune, despre ce vom face miercuri. O sa fim prezenti cat este necesar sa se asigure cvorumul, dar nu vom vota. Pana la urma este un vot, logica este alta. Sa isi asigure numarul de voturi, daca tot au initiat motiunea. De ce sa ne implicam noi in acest demers al Opozitiei?", a fost replica liderului PSD.Amintim ca PNL, USR si PMP au depus, saptamana trecuta, la Parlament, motiunea de cenzura intitulata 'Demiterea Guvernului Dragnea-Dancila, o urgenta nationala!'. Documentul a fost semnat de 152 de parlamentari.Birourile permanente ale celor doua Camere au decis ca motiunea de cenzura sa fie prezentata luni in Parlament, iar miercuri sa fie dezbatuta si votata.Vezi si PNL duce ultimele negocieri inainte de motiune. UDMR inca nu stie cum voteaza, Ponta nu vrea un Guvern Orban ...citeste mai departe despre " Parlamentarii PSD si ALDE nu vor vota la motiunea de cenzura " pe Ziare.com