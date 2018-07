Parlamentul a decis: Alesii locali aflati in conflict de interese raman fara 10% din indemnizatie

Propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali a fost adoptata, marti, de senatori cu 71 de voturi "pentru" si 17 abtineri.Citeste si Conflictul de interese se prescrie in 3 ani. Legea lui "Mitraliera" merge la promulgare"Fapta alesilor locali de a incalca legislatia in materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza cu diminuarea indemnizatiei cu 10% pe o perioada de maximum 6 luni", arata articolul 75 din proiectul de lege adoptat.In acelasi articol adoptat de senatori se arata: "Incalcarea de catre consilieri a prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, a prevederilor prezentei legi, a prevederilor legale referitoare la conflictul de interese ale regulamentului de organizare si functionare a consiliului atrage aplicarea urmatoarelor sanctiuni:a). avertismentulb). chemarea la ordinec). retragerea cuvantuluid). eliminarea din sala de sedintae). excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiei de specialitatef). diminuarea indemnizatiei de sedinta cu 10% maxim 6 lunig). retragerea indemnizatiei de pedinta, pentru 1-2 sedinte", prevedere articolul 57 din proiectul de lege.De asemenea, un alt articol prevede reglementeaza cazurile in care votul alesilor locali ar putea fi dat in interes personal, pentru favorizarea unei rude, societati comerciale, persoane fizice sau juridice."Art. 75 se modifica si va avea urmatorul continut: (1) Alesii locali au un interes personal intr-o anumita problema, daca au posibilitatea sa anticipeze ca votul lor este decisiv in luarea unei decizii a autoritatii publice din care fac parte care ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:a) Sot, sotie, rude sau afini pana la gradul al doilea inclusiv;b) Orice persoana fizica sau juridica cu care au o relatie de angajament, indiferent de natura acestuia;c) O societate comerciala la care detin calitatea de asociat unic, functia de administrator sau de la care obtin venituri;d) O alta autoritate din care fac parte;e) Orice persoana fizica sau juridica, alta decat autoritatea din care fac parte, care a facut o plata catre a ...citeste mai departe despre " Parlamentul a decis: Alesii locali aflati in conflict de interese raman fara 10% din indemnizatie " pe Ziare.com