Parlamentul a decis: Ciorbea va beneficia de pensie similara CCR si o va putea cumula cu salariul

Conform datelor inregistrate oficial pe site-ul Camerei Deputatilor, au fost 182 de voturi "pentru", 82 de voturi "impotriva" si 10 abtineri."Avocatul Poporului, precum si persoanele care au exercitat functia de Avocat al Poporului, indeplinind conditiile de numire prevazute pentru judecatori la Curtea Constitutionala la data pensionarii sau recalcularii pensiei anterior acordate, beneficiaza de pensie calculata si stabilita in aceleasi conditii cu cea a judecatorilor Curtii Constitutionale.Pensia de serviciu poate fi cumulata cu indemnizatia pentru mandatul in curs de exercitare", se arata in proiectul care modifica legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatului Poporului.Citeste mai multe despre: Avocatul Poporului, recompensat: pensia de serviciu, calculata ca la judecatorii CCR, platita cumulat cu indemnizatia - amendament.Deputatul USR Cristian Seidler le-a transmis colegilor care au votat si azi, si altadata, acordarea de pensii speciale sa "le fie rusine" si i-a cerut ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, sa vina in Parlament si sa explice daca asa se face "justitie sociala", informeaza News.ro.Proiectul a trecut deja de Senat, prin urmare va fi trimis la presedinte pentru promulgare, seful statului putand sa il conteste la CCR sau sa il retrimita la Parlament, pentru reexaminare.Ca urmare a modificarilor, Avocatul Poporului va beneficia de o pensie speciala egala cu 80% din indemnizatia bruta aflata in plata a unui judecator al Curtii Constitutionale la care se adauga si sporurile aferente.Conform unui document publicat pe site-ul CCR referitor la veniturile obtinute de judecatorii Curtii la data de 31 martie 2018, castigurile ar fi urmatoarele:Indemnizatie bruta lunara: 29.269 leiSpor pentru risc si suprasolicitare neuropsihica: 5.206 leiSpor pentru pastrarea confidentialitatii: 1.041 leiSpor pentru conditii de munca grele, vatamatoare sau periculoase: 3.124 leiIndemnizatia lunara pentru titlul stiintific de doctor: 950 leiTotal:39.590 leiPensia speciala (80%): 31.672 leiPe de alta parte, conform ultimei declaratii de avere publicate pe site-ul Avocatului Poporului in iunie 2017, pentr