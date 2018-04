Parlamentul a legiferat "puscaria la domiciliu": Stelian Ion (USR) spune ca pare o amnistie si ca Romania devine un paradis penal

Cum s-a ajuns ca Parlamentul Romaniei sa legifereze inca o data in interesul condamnatilor, nu al societatii, oferindu-le acestora varianta "puscariei la domiciliu"?

Declaratiile alarmante vin in contextul in care, miercuri, Camera Deputatilor a votat proiectul de lege care va permite executarea pedepselor cu inchisoarea la domiciliu sau doar in weekend, actul normativ urmand sa ajunga la presedintele Iohannis pentru promulgare.Legea a trecut tacit prin Senat in luna noiembrie si a fost modificata radical in Comisia Juridica a Camerei Deputatilor, in sedinta din 11 aprilie, condusa de Eugen Nicolicea (PSD).In ciuda reactiilor publice ulterioare si a avertismentelor lansate chiar si de Sindicatul Consilierilor de Probatiune, deputatii PSD-ALDE-UDMR au votat astazi controversatul proiect, intr-o sedinta condusa de Florin Iordache (PSD).Conform votului electronic, au fost de acord cu "puscaria la domiciliu" toti cei 135 de deputati PSD prezenti, 13 din 14 deputati UDMR, 8 din 9 deputati ALDE si 11 din 13 reprezentanti ai minoritatilor, carora li s-au adaugat cativa "disidenti" ai Opozitiei.PNL si USR au votat in bloc impotriva proiectului de lege, alaturi de 7 deputati PMP din cei 10 prezenti, 2 reprezentanti ai minoritatilor si 2 neafiliati.Citeste mai multe despre Parlamentul a decis: Pedepse executate la domiciliu si detentie de weekend. Legea merge la Iohannis.In replica, pe Facebook a fost anuntat imediat un protest pentru aceasta seara, sub titlul "Puscarie La Fara Frecventa? NU!".Intr-un interviu acordat Ziare.com, deputatul USR Stelian Ion, membru in Comisia Juridica, vorbeste despre parcursul legii si aspectele ei apreciate ca neconstitutionale, subliniind ca ceea ce face Parlamentul "este un indemn nu expres, dar indirect si foarte clar, la savarsirea de infractiuni".In Senat legea s-a adoptat tacit. Era varianta PNL. Eu nu eram de acord nici cu ea, pentru ca nu era o solutie oportuna. Chiar si Guvernul, in punctul de vedere emis, spune ca avem deja masuri alternative.Citeste mai departe despre " Parlamentul a legiferat "puscaria la domiciliu": Stelian Ion (USR) spune ca pare o amnistie si ca Romania devine un paradis penal Interviu " pe Ziare.com