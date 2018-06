Parlamentul a respins cererea lui Iohannis de reexaminare pe una dintre Legile Justitiei

Astfel, Senatul a adoptat pentru a treia oara proiecul de lege, cu 79 de voturi "pentru" si 33 de voturi "impotriva".In ultimele luni, legea a fost contestata la CCR atat de PNL si USR, cat si de presedintele Klaus Iohannis.Plenul Camerei Deputatilor a respins, luni, cererea de reexaminare trimisa vineri de catre presedintele Klaus Iohannis la Legea 304 privind organizarea judiciara, dupa ce a fost respinsa si in Comisia Juridica in cateva secunde.Opozitia a cerut retrimiterea legii la comisie, pentru o discutie serioasa, insa majoritatea parlamentara a respins solicitarea.Proiectul de lege va ajunge din nou pe masa presedintelui pentru promulgare.Presedintele Klaus Iohannis a trimis vineri presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, o cerere de reexaminare a Legii privind organizarea judiciara, care reglementeaza activitatea autoritatii judecatoresti. Sreful statului spune ca unele prevederi pot afecta independenta si buna functionare a sistemului judiciar, motiv pentru care se impune reexaminarea de catre Parlament.Klaus Iohannis a atacat aceasta lege si la Curtea Constitutionala, care in 30 mai a respins ca inadmisibila obiectia de neconstitutionalitate formulata de catre seful statului. In sesizarea transmisa CCR, Iohannis se referea si la Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, spunand ca limitarea numarului de posturi la 15 contravine chiar rolului Ministerului Public, legiuitorul creand o structura deosebit de supla prin raportare la competentele atribuite si prin raportare la importanta cauzelor pe care le instrumenteaza.Citeste si:Iohannis a retrimis la Parlament una dintre Legile Justitiei: Unele prevederi diminueaza garantia independentei procurorilorParlamentul nici nu se uita pe reexaminarea ceruta de Iohannis pe una din Legile Justitiei: I-o trimitem exact asa cum esteCCR a respins sesizarile Opozitiei si Inaltei Curti pe Statutul magistratilor. Care e stadiul celor trei legi ale Justitiei ...citeste mai departe despre " Parlamentul a respins cererea lui Iohannis de reexaminare pe una dintre Legile Justitiei " pe Ziare.com