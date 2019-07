Parlamentul a schimbat legea alegerilor: Nu dispar neaparat cozile, dar cei care stau pot vota. Ce alte noutati apar

Proiectul de Lege pentru modificarea si completarea unor acte normative in materie electorala a fost adoptat cu 228 "pentru" si unul "impotriva".Deputatii au respins, insa, la dezbaterile asupra proiectului, cu 187 de voturi "impotriva" si 22 voturi "pentru" amendamentul prin care publicarea exit-poll-urilor sa se faca doar dupa ora 24:00 din ultima zi de vot.Legea va ajunge la presedintele Romaniei pentru promulgare.Initiativa legislativa modifica urmatoarele legi: Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei; Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente; Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenta; Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale.Amendamente controversatePropunerea de lege a primit, marti, de la Comisia Juridica a Camerei Deputatilor, un raport de adoptare, cu amendamente.Un amendament controversat la dezbaterile din Comisia Camerei Deputatilor a fost cel referitor la intocmirea listelor electorale suplimentare pe suport de hartie, care a fost admis in cele din urma, cu conditia ca acestea sa fie facute doar in cazul in care sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal nu mai functioneaza. Amendamentul a fost introdus de grupurile de deputati PNL si USR.Deputatii au introdus, marti, si amendamentul prin care publicarea exit-poll-urilor se va face doar dupa ora 24:00 din ultima zi de vot, pentru a nu influenta rezultatele alegerilor.Cum dispar cozile la votRomanii din afara tarii vor putea vota la alegerile prezidentiale pe parcursul a trei zile, respectiv vineri, sambata si duminica."Art. 44. - (1) In ziua de duminica, votarea incepe la ora locala 07:00 si se incheie la ora locala 21:00. (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), votarea in strainatate se desfasoara si pe parcursul zilelor de vineri si sambata imediat anterioare zilei votarii. In ziua de vineri, votarea incepe in ziua de vineri, ora locala 12:00 si se incheie la ora locala 21:00, iar in ziua de sambata, votarea se deschid ...citeste mai departe despre " Parlamentul a schimbat legea alegerilor: Nu dispar neaparat cozile, dar cei care stau pot vota. Ce alte noutati apar " pe Ziare.com