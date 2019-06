Motiunea impotriva Guvernului Dancila a cazut. Opozitia mai avea nevoie de 33 de voturi, pesedistii au stat in banci, supravegheati de Olguta Vasilescu

Au existat si 7 voturi impotriva si 3 abtineri, asta in conditiile in care cei de la PSD si ALDE nu au votat deloc. Ei au asigurat prezenta, dar nu s-au ridicat din banci, procesul fiind supravegheat de la tribuna Parlamentului de Olguta Vasilescu.Daca Opozitia a acuzat guvernarea PSD-ALDE ca a dat numeroase ordonante de urgenta toxice ce au ingenunchiat justitia si au scumpit viata romanilor, Viorica Dancila s-a aparat in Parlament spunand ca opozantii sai spun doar metafore si sloganuri si vor sa aduca austeritatea in Romania, in timp ce ea a adus o prosperitate cum romanii nu au mai vazut: "Avutia romanilor a ajuns la recordul maxim al ultimilot 10 ani!".In plus, Dancila a acuzat Opozitia ca nu are un plan pentru a prelua guvernarea, ci vrea sa arunce Romania in haos. In replica, PNL i-a raspuns ca nu au la acest moment un program de guvernare pentru ca ar dura 6 luni doar ca sa repare ce a facut PSD-ALDE in ultimii ani de guvernare.Ziare.com v-a prezentat, in format LIVE TEXT, cele mai importante declaratii si momente de la dezbaterea si votul motiunii de cenzura:17:44 - Viorica Dancila vorbeste cu jurnalistii dupa ce motiunea a picat: "Stiu ca democratia presupune ca Opozitia sa poata utiliza acest instrument, dar intai convingi pe ceilalti ca ceea ce scrie acolo e real si trebuie sa te gandesti ca daca aceasta motiune trece trebuie sa ai o alternativa. Nu ne-au spus nici cum s-au gandit la 15 ministere, de ce nu 16, de ce nu 17".V-a intarit rezultatul motiunii pozitia in partid?Nu stiu daca acest lucru imi intareste pozitia, dar imi intareste increderea in colegii de alianta, in colegii mei din PSD.De ce au ales cei de la PSD si ALDE sa stea in banci?Asa s-a hotarat, am respectat vointa colegilor mei. Nu e dovada unei neincrederi.Ati spus ca ati inteles mesajul transmis la vot. Ce ati inteles?Ca am vorbit mult despre justitie si nu despre ce am facut pentru cetatenii din Romania. Am inteles ca trebuie sa ne pliem pe ce doresc cetatenii si sa ne intoarcem la mesajul din 2016.Despre desfiintarea SS ce parere aveti?Am spus ca nu vorbesc despre justitie.Ati vorbit cu dna Birchall?Am discutat si am spus ca nu vreau ca niciun ministru sa faca referire la justitie si sa nu incerce sa intervina in actul de ju ...citeste mai departe despre " Motiunea impotriva Guvernului Dancila a cazut. Opozitia mai avea nevoie de 33 de voturi, pesedistii au stat in banci, supravegheati de Olguta Vasilescu " pe Ziare.com