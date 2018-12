Parlamentul European discuta azi un raport in favoarea admiterii Romaniei si Bulgariei in spatiul Schengen

Comisia Libertatilor Civile (LIBE) a reiterat in 5 noiembrie recomandarea adresata ministrilor statelor membre Uniunii Europene (UE) de a aproba rapid aderarea Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen, ca membre cu drepturi depline.O abordare in doua etape - suspendarea controalelor la frontierele interne maritime si aeriene, urmata de eliminarea controalelor la frontierele interne terestre - implica un anumit numar de riscuri si ar putea sa aiba un efect negativ asupra viitorului extinderii spatiului Schengen, subliniau membrii Comisiei.Astfel, eurodeputatii cereau ca decizia sa fie luata sub forma unui "act juridic unic".Ei ii indemnau, de asemenea, pe ministrii UE sa ia o decize cu privire la aderarea Croatiei la spatiul Schengen, imediat ce aceasta tara va indeplini criteriile de aderare.Membrii Comisiei subliniau ca spatiul Schengen este un dispozitiv unic in felul sau si una dintre cele mai mari reusite ale UE, iar manarea aderarii depline a Romaniei si Bulgariei are consecinte negative atat asupra celor doua tari, cat si asupra intregii Uniuni.Mentinerea controalelor la frontierele interne si reintroducerea lor in spatiul Schengen pot afecta increderea cetatenilor in institutii, in integrarea europeana, sublinia Comisia LIBE.Aceasta mentinere a controalelor are de asemenea consecinte economice negative asupra pietei interne a UE si asupra importurilor si exporturilor dinspre si catre Romania si Bulgaria, insistau eurodeputatii.Extinderea spatiului Schengen sau libera circulatie a cetatenilor UE nu ar trebui sa fie afectata de efectele negative ale lacunelor altor politici UE precum cele referitoare la azil si imigratie, aprecia LIBE."Comisia Libertatilor Civile a reafirmat ca Bulgaria si Romania ar trebui sa devina membre cu drepturi depline ale spatiului Schengen si a respins perspectiva unei aderari partiale, mai intai cu frontierele aeriene si maritime si apoi cu frontierele terestre", a declarat atunci raportorul Serghei Stanisev, din cadrul grupului parlamentar european al socialistilor si democratilor (S&D)."Aceasta abordare in doua etape creeaza un precedent periculos, care nu doar ca nu are nicio baza juridica solida, dar care ...citeste mai departe despre " Parlamentul European discuta azi un raport in favoarea admiterii Romaniei si Bulgariei in spatiul Schengen " pe Ziare.com