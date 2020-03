Activitatile vor fi insa desfasurate in mediul online, atat timp cat este posibil, subliniaza Marcel Ciolacu.Mai multi parlamentari sunt autoizolati la domiciliu, iar senatorul PNL Vergil Chitac a fost diagnosticat deja cu noul virus Covid-19.Alesii au fost prezenti sambata dimineata la audierea ministrilor desemnati si la votul de investire a Guvernului Orban.Citeste si:Un roman infectat cu coronavirus a murit in Italia. E primul deces inregistrat printre cetatenii nostriCoronavirus in Romania: 33 de dosare penale pentru zadarnicirea combaterii bolilorCoronavirus: Persoanele carantinate intr-o fosta tabara scolara, mutate la un hotel din Buzau dupa ce au reclamat conditiileCoronavirus: Ne apropiem rapid de Scenariul 3. Autoritatile vin cu precizariUna din persoanele confirmate cu coronavirus azi-noapte e angajata la Ministerul SanatatiiCoronavirus: Ce trebuie sa faci daca ai peste 60 de ani ...citeste mai departe despre " Parlamentul isi suspenda activitatea pentru cel putin o saptamana, din cauza coronavirusului " pe Ziare.com