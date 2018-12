Parlamentul vrea mult mai multi bani in 2019 fata de acest an. O suma colosala merge catre pensiile speciale

Comparativ, in 2018, bugetul Camerei superioare a Parlamentului a fost de 183,3 milioane de lei.Potrivit hotararii, la cheltuieli curente sunt prevazute 231.803.000 lei, dintre care:- cheltuieli de personal - 170.090.000 lei;- bunuri si servicii - 37.809.000 lei;- transferuri intre unitati ale administratiei publice - 8.910.000 lei;- alte transferuri - 14.000 lei;- alte cheltuieli - 300.000 lei;- asistenta sociala - 14.680.000 lei.La cheltuieli de capital sunt prevazute 9.485.000 de lei."Bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitati finantate integral din venituri proprii desfasurate pe langa Senat cuprinde, la venituri, suma de 700.000 lei, iar la cheltuieli suma de 700.000 lei.Veniturile realizate de Senat vor fi retinute integral de catre acesta pentru acoperirea unor cheltuieli curente si de capital aferente activitatilor finantate din venituri proprii, organizate cu aprobarea Biroului permanent. Eventualele disponibilitati inregistrate la sfarsitul anului se vor reporta in anul urmator, pentru a fi cheltuite cu aceleasi destinatii. Biroul permanent poate aproba utilizarea incasarilor si pentru alte destinatii", se arata in hotarare.Iata integral hotararea Senatului pentru bugetul pe anul viitor -Camera DeputatilorSi Camera Deputatilor a solicitat un buget de 490,7 milioane de lei pentru anul 2019, cu 54,4 milioane de lei mai mult decat bugetul pe anul in curs."Bugetul Camerei Deputatilor pe anul 2019, finantat de la bugetul de stat, se stabileste la suma de 490.730.000 lei, din care 459.607.000 lei la capitolul 51.01 'Autoritati publice si actiuni externe' si 31.123.000 lei la capitolul 68.01 'Asigurari si asistenta sociala'", se arata in proiectul de hotarare.Conform documentului publicat pe site-ul Camerei, indemnizatiile, diurnele, sumele forfetare ale deputatilor si salariile angajatilor vor costa, anul viitor, peste 351 de milioane de lei."La fundamentarea cheltuielilor de personal, in suma de 351.641.000 lei, a fost luata in calcul modificarea salariului de baza minim brut pe tara, in functie de care se calculeaza indemnizatiile pentru deputati, modificarea sumei forfetare acordate pentru desfasurarea activitatii in circumscriptiile electorale, plata diurnei si a indemnizatiei de cazare acordate cu ocazia deplasarilor in strainatate, precum si ...citeste mai departe despre " Parlamentul vrea mult mai multi bani in 2019 fata de acest an. O suma colosala merge catre pensiile speciale " pe Ziare.com