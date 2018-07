Valoarea subventiilor rezultate in urma aplicarii algoritmului de calcul prevazut in Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 10/2016, a fost de 1.097.289,90 de lei, astfel:Partidul Social Democrat - 623.459,69 leiPartidul National Liberal - 285.645,72 leUniunea Salvati Romania - 84.000,65 leiPartidul Alianta Liberalilor si Democratilor - 62.088,06 leiPartidul Miscarea Populara - 40.428,50 leiUniunea Nationala pentru Progresul Romaniei - 1.667,28 leiAEP arata ca acordarea subventiei lunare pentru UNPR s-a suspendat."Acordarea subventiei lunare de la bugetul de stat Uniunii Nationale pentru Progresul Romaniei, determinata potrivit algoritmului de repartizare a subventiei prevazut in Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 10/2016, coroborate cu prevederile art. 38 alin. (1) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicata, s-a suspendat prin decizia presedintelui AEP nr. 32 din 31.03.2016 si va fi pastrata in suma de mandat potrivit prevederilor art. 24 alin. (5) din Legea nr. 334/2006, republicata", precizeaza AEP. ...citeste mai departe despre " Partidele au primit luna aceasta subventii de peste 1.000.000 de lei de la buget. Cei mai multi bani au mers la PSD " pe Ziare.com