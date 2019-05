Pentru legislatura 2019-2024, Partidul Popular European (PPE, centru-dreapta) este creditat cu 178 de locuri din totalul de 751 ale Parlamentului European, in scadere fata de 216 mandate in mandatul actual (2014-2019).In urma acestor rezultate, PPE a reclamat presedintia Comisiei Europene (CE)."Noi am castigat alegerile europene, iar 'Spitzenkandidat'-ul (capul de lista) al PPE Manfred Weber va fi presedintele Comsiiei", a declarat Joseph Daul, presedintele Partidului Popular European (PPE), la o reuniune electorala, la Bruxelles.Pe locul al doilea se situeaza Alianta Progresista a Socialistilor si Democratilor (S&D, centru-stanga), cu 147 de locuri, in scadere fata de 185 de locuri in actuala legislatura, conform proiectiilor difuzate de Parlamentul European la ora 23.00 (luni, 0.00, ora Romaniei).Grupul politic Alianta Liberalilor si Democratilor pentru Europa (ALDE), Renasterea si USR PLUS probabil a obtinut 101 mandate in PE, iar Grupul Verzi / Alianta Europeana Libera este creditat cu 70 de locuri.Grupul Conservatorilor si Reformistilor Europeni este creditat cu 60 de mandate, Grupul Europa Natiunilor si Libertatii, cu 57, iar Grupul Europa Libertatii si Democratiei Directe, cu 56.Grupul Confederal al Stangii Europene Unite - Stanga Verde Nordica probabil va avea 41 de locuri in Parlamentul UE. ...citeste mai departe despre " Partidul Popular European a castigat scrutinul europarlamentar si cere presedintia Comisiei Europene " pe Ziare.com