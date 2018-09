Pe cine incurca aplicarea Directivei UE privind spalarea banilor? Guvernele PSD au ignorat avertismentele, iar acum Romania e buna de plata

Totusi, in ciuda acestui demers repetat, Executivul nu a facut nimic pentru a implementa rapid directiva emisa inca din iunie 2015. Termenul-limita pentru transpunerea de catre statele membre in legislatiile lor nationale a directivei a fost 26 iunie 2017. Desi in intarziere, Guvernul a ales, inexplicabil, calea legislativa cea mai lunga - un proiect de lege care a plecat la Senat abia pe 31 mai 2018.In acest context, Comisia Europeana (CE) a anuntat, in iulie 2018, ca a demarat o procedura impotriva Romaniei si Greciei in fata Curtii de Justitie a UE, pentru ca cele doua state membre nu au implementat directiva.Comisia a propus impunerea de catre Curte a platii unei sume forfetare, precum si a unor penalitati zilnice pana cand cele doua tari vor lua masurile necesare.Intarzierea este atat de mare, incat, intre timp, ca urmare a dezvaluirilor din investigatia Panama Papers si a atacurilor teroriste din Europa, CE a propus deja alta directiva, care a intrat in vigoare in 9 iulie 2018 si pe care statele UE trebuie sa o implementeze pana pe 10 ianuarie 2020.Citeste si: Urechile surde ale Guvernului PSD: Fostul avocat al Romaniei la CJUE a insistat in van sa transpuna directiva UE. Acum vom plati milioane de euroCum a fost posibilMinisterul Afacerilor Externe a explicat, intr-un raspuns pentru Ziare.com, ca a urmarit in mod sistematic stadiul indeplinirii obligatiei de transpunere a Directivei 2015/849/UE si a semnalat constant necesitatea finalizarii cu celeritate a acestui proces."Necesitatea transpunerii in termen, printre altele, a Directivei 2015/849/UE a fost semnalata prin intermediul Planului anual de transpunere a directivelor UE, aprobat in sedinta Guvernului din data de 16 februarie 2017, respectiv a 10 Note de informare privind procedurile de infringement, prezentate periodic in sedintele Guvernului, incepand cu data de 18 ianuarie 2017.De asemenea, institutia noastra a transmis prim-ministrului Romaniei 3 Note de informare referitoare la necesitatea transpunerii urgente a Directivei 2015/849/UE", arata MAE.In perioada 2017-2018, Guvernul a fost condus de trei premieri PSD: Sor ...citeste mai departe despre " Pe cine incurca aplicarea Directivei UE privind spalarea banilor? Guvernele PSD au ignorat avertismentele, iar acum Romania e buna de plata " pe Ziare.com