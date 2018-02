De la 1 ianuarie li s-a majorat indemnizatia cu 10%, gratie cresterii salariului minim pe economie.Si pentru ca le-a crescut indemnizatia, li s-au majorat si cotele forfetare, care se calculeaza in functie de ea. Aceste sume forfetare sunt pentru cheltuielile la cabinetele parlamentare.In vara lui 2017, un parlamentar primea ca suma forfetara 11.500 lei. De la 1 iulie, odata cu legea salarizarii, suma a crescut la 19.500 lei. Iar de la 1 ianuarie, aceasta a ajuns la 25.600 lei, potrivit calculelor facute de Realitatea TV.Digi24 explica si cum s-a ajuns aici:In Legea salarizarii, parlamentarii au coeficient 9. Daca inmultim cu el salariul minim pe economie, de 1.900 de lei de la 1 ianuarie, ne da o indemnizatie bruta de 17.100 de lei. Suma forfetara reprezinta o indemnizatie si jumatate, adica 25.650 de lei pe luna pentru senatorii si deputatii fara functie.Si cum avem 463 de parlamentari, doar suma forfetara pentru ei ne costa 11,8 milioane de lei.Citeste si Parlamentarii au primit pe ianuarie indemnizatii majorate cu aproape 10%. Dragnea nu stie, ca nu si-a verificat cardulToti parlamentarii USR si-ar putea dona banii primiti in plus la majorarea din ianuarie ...citeste mai departe despre " Pe langa salariul majorat, parlamentarii primesc si mai multi bani pentru cabinete - cresterea fata de vara trecuta este colosala " pe Ziare.com