Pensie speciala si pentru Avocatul Poporului, a decis Parlamentul

Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, precum si pentru modificarea art.16 alin. (3) si (4) din Legea nr.8/2016 privind infiintarea mecanismelor prevazute de Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, a fost adoptata in plenul Senatului cu 94 de voturi "pentru" si 13 abtineri."Avocatul Poporului, precum si persoanele care au exercitat functia de Avocat al Poporului, indeplinind conditiile de numire prevazute pentru judecatori la Curtea Constitutionala, la data pensionarii sau recalcularii pensiei anterior acordate, beneficiaza de pensie calculata si stabilita in aceleasi conditii cu cea a judecatorilor CCR, potrivit art 71 (2) din Legea nr 47/1992 privind organizarea si functionarea CCR, republicata, cu modificarile ulterioare. Pensia de serviciu astfel stabilita poate fi cumulata cu indemnizatia pentru mandatul in curs de exercitare", se arata in proiectul de lege adoptat de Senat.De asemenea, potrivit initiativei adoptate, "pensia de serviciu a Avocatului Poporului se cumuleaza in raport cu indemnizatia judecatorilor CCR si se impoziteaza potrivit legii".Articolul 71 din legea privind organizarea CCR prevede: "Judecatorii Curtii Constitutionale cu o vechime in activitatea juridica sau in invatamantul juridic superior de cel putin 25 de ani, indiferent de varsta si de data pensionarii, beneficiaza, la cerere, de pensie de serviciu egala cu 80% din baza de calcul reprezentata de indemnizatia de incadrare bruta lunara si sporurile avute. Pentru fiecare an care depaseste vechimea mentionata, la cuantumul pensiei se adauga cate 1% din baza de calcul, fara a o putea depasi.Pensia astfel stabilita se actualizeaza in raport cu indemnizatia de incadrare bruta lunara si sporurile aferente ale judecatorilor Curtii Constitutionale. Pensia de serviciu se recalculeaza, la cerere, prin adaugarea vechimii dobandite in functia de judecator dupa data stabilirii acesteia. In ipoteza in care calitatea de pensionar a fost dobandita inainte de intrarea in exercitiul mandatului, pensia aflata in plata se recalculeaza potrivit prevederilor alin. (1) "....citeste mai departe despre " Pensie speciala si pentru Avocatul Poporului, a decis Parlamentul " pe Ziare.com