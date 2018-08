Pesedistii pun la cale acuzarea lui Iohannis intr-o sedinta la finalul lunii august

Intrebat daca va pune subiectul acuzarii sefului statului pe ordinea de zi a grupului PSD din Camera Deputatilor, la inceperea sesiunii parlamentare de toamna, Suciu a spus ca "tot ceea ce urmeaza" in Parlament va fi discutat de social-democrati intr-o sedinta care va avea loc la finalul lunii august."Pana incepe sesiunea parlamentara, mai avem si reuniunea grupurilor parlamentare, cum se intampla de fiecare data si tot ceea ce urmeaza din punct de vedere al prioritatilor legislative le vom discuta atunci. Pana atunci nu va pot da detalii ce va fi pe ordinea de zi", a declarat Daniel Suciu, pentru Mediafax.Potrivit acestuia, reuniunea "traditionala" a grupurilor PSD din Camera Deputatilor si Senat se va desfasura la finele lui august.Presedintele PSD Liviu Dragnea a recunoscut, duminica, faptul ca ar exista un document pregatit de mai multi lideri PSD, care sa il acuze pe seful statului de inalta tradare, sustinand ca nu isi doreste sa se ajunga acolo, dar nu este imposibil."Exista acel document. Unii colegi din partid l-au lucrat. Am stiut ca il lucreaza. Nu este finalizat si nu s-a ajuns la o discutie finala ca sa luam o decizie. Nu am discutat nici cu domnul Tariceanu despre asta, dar opinia mea este ca sunt multe actiuni care pot imbraca forma tradarii, daca ne uitam cu atentie pe Codul Penal si pe definitia articolului respectiv.Nu am ajuns acolo inca, nu mi-as dori sa ajung acolo, dar nu este imposibil. Sunt actiuni care au adus deserviciu Romaniei, economic, strategic. Intrebi guvernul daca mai are bani de pensii si salarii. Cand pui o astfel de intrebare toate pietele reactioneaza. Poate influenta cursul leu-euro", a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3.Presedintele PSD il acuza pe seful statului ca incita la schimbarea Guvernului prin alte mijloace decat cele parlamentare."De asemenea, toate iesirile, incitarile, atacurile la Guvern, premier si la altii in mod frecvent, dublate de alte informatii mincinoase, ca nu se face aia sau aia, au creat impresia in afara tarii ca aici exista instabilitate economica. Daca investitorii l-ar fi luat in serios bloca orice fel de investitie in Romania. Incitarea la schimbarea ordinii constitutionale, cand ...citeste mai departe despre " Pesedistii pun la cale acuzarea lui Iohannis intr-o sedinta la finalul lunii august " pe Ziare.com